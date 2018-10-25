“Millet Kıraathanesi”ni örnek alıp “öğrenci kıraathanesi” yaptılar
ESKİŞEHİR (AA) – SELÇUK KIZILDAĞ – Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ortaokul öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi "Millet Kıraathanesi"nden esinlenerek okulda oluşturulan "Ayraç Kafe" adlı "öğrenci kıraathanesi"nde boş zamanlarını kitap okuyarak geçiriyor.
Okul yönetimi ve öğrenciler, "kıraathane" için eski otomobil lastikleri ve sebze kasalarından masalar, ağaç kütüklerinden ise sandalyeler yaparak kitap okumayı eğlenceli hale getirdi.
Okul yönetimi, yüzlerce kitabın bulunduğu "öğrenci kıraathanesi"nde kitap okuyan öğrencilere çay ve kek ikramı da yapıyor.
Sarıcakaya Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda görev yapan öğretmen ve öğrencilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi olan "Millet Kıraathanesi"nden ilham alarak bu projeyi başlattıklarını söyledi.
Okulda taşımalı eğitim gören öğrenci sayısının fazla olduğunu belirten Yazar, "Bu öğrencilerimiz burada kitaplarla buluşuyor. Ülkemizin evlatlarını en iyi şekilde eğitmenin derdindeyiz. Okulumuz öğretmenlerine ve öğrencilerine minnettarım. Öğrencilerimizin kendilerini evinde gibi hissetmesi için kıraathanemizde bir semaverimiz var, çay ve kek ücretsiz, yeter ki kitap okusunlar." dedi.
– "Minyatür kıraathane"
Sarıcakaya Ortaokulu Müdürü Necla Uyar da proje için müsait olan bir sınıfı kıraathaneye dönüştürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Ülkemizde zaten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha geniş kapsamlı 'Millet Kıraathanesi' projesi vardı. Bizler kendisinden örnek alarak okulumuzda da bunun minyatürünü yaptık. Türkçe öğretmenimizin kontrolünde öğrencilerimiz kitap okuma etkinliklerini burada gerçekleştiriyor. Projemizin meyvelerini alıyoruz. Çocuklar kitap okumaya daha gönüllü geliyorlar. Çocuklarımızın sosyal alanlarda daha çok desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar öğrencilerimizin dilinde konuşabilir, onlarla anlaşırsak, eğitimin verimliliğinin de daha çok artacağı kanısındayız. Projemizin destekçisi olan Kaymakamımız Mustafa Nevzat Mercan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."
Türkçe öğretmeni Meral Uz ise İstanbul'dan bu yıl Sarıcakaya Ortaokuluna tayin edildiğini söyledi.
Uz, "Projede hiçbir emeğim yok fakat bu imkanı kullanabilen şanslı bir öğretmenim. İstanbul'da böyle bir yer yok. Türkçe eğitiminde ilk amacımız çocukların okuması ve okuduğunu anlamasını sağlamak." ifadelerini kullandı.
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