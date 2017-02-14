AK Parti Karaman İl Teşkilatı’nın Şubat Ayı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, referandum sürecini değerlendirdi, “yaşadık, gördük bu sistem işlemiyor. Milletten daha büyük hakem olmaz. Bu konu asla rejim meselesi değildir” dedi.

AK PARTİ KARAMAN DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI

AK Parti Karaman İl Teşkilatı’nın Şubat ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı, parti binasında gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, İl Başkanı Nazmi Ünlü, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Akça, Kadın Kolları İl Başkanı Ümit Gülin Göksoy, İl Genel Meclisi ile Belediye Meclisi üyeleri, il, ilçe, belde, köy teşkilatları üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

“EN ÇOK ELEŞTİRİLEN HUSUS İKİ BAŞLILIK”

Toplantıda konuşan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, anayasayı değiştirme konusunun bugünün değil dünün konusu olduğunu, 1982 Anayasasının kabulü ve uygulanmaya başlanmasından itibaren siyasetin gündeminden hiç çıkmadığını söyledi.

82 Anayasasında en çok eleştirilen hususun iki başlılık olduğunu, yürütme yetkisini iki erkin kullandığını belirten Recep Konuk, “biri sorumsuz ancak güçlü Cumhurbaşkanı. Diğeri sorumlu ancak yetkilerini Cumhurbaşkanı ile bölüşen, daha doğrusu; yetkilerini Cumhurbaşkanının vesayetinde kullanabilen, ancak seçmene de hesap veren bir Başbakan.

82 Anayasası ile getirilen bu çarpık sistem bugüne kadar Başbakanlık yapan 10 Başbakanımız ile biri hariç, 6 Cumhurbaşkanımız tarafından eleştirilmiştir.” dedi.

“BÜROKRATİK ENGELLER KRİZLERE NEDEN OLDU”

Sistemin ürettiği yetki çatışmasının, Cumhurbaşkanları ile Başbakanları bile karşı karşıya getirebildiğini vurgulayan Recep Konuk, “82 Anayasası ile getirilen sistemden rahatsızlık duymayan tek isim; Kenan Evren’dir. Baştan yanlış kurulan sistem maalesef hep sorun üretmiştir. Atanamayan bürokratlar, Bakan tercihlerinde yapılan zorunlu değişiklikler, aylarca bekleyen kararnameler, veto edilen yasalar, büyük küçük yönetsel krizlere sebep olmuş, Türkiye’ye zaman, itibar ve güç kaybettirmiştir. 2007 yılından sonra sistemin ürettiği bu sorunlar asgari düzeye inmiştir. Ancak 2007 ve öncesinde kamuoyuna yansıyan ve yansımayan, krize dönen-dönmeyen çok sayıda meselenin kaynağı 82 Anayasasının bizatihi kendisidir. Çok şükür bugün iki başlı yönetimin, Türkiye’nin ayaklarına pranga olmadığı bir dönemdeyiz. Ancak bugün problem yaşanmaması meselenin çözüldüğü, çözüme kavuştuğu anlamına gelmiyor” diye konuştu.

“BAZILARI SİVİL SİYASETİN AKTÖRLERİ OLDUKLARINI UNUTTULAR”

AK Parti ve MHP’nin, 35 yıl önce, Anayasanın yazımında yapılan bir hatanın düzeltilmesi için adım attığını dile getiren Recep Konuk, konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: “Gönül isterdi ki; askeri bürokrasinin isteği ile onların makbul gördüğü anayasa yazıcıları tarafından, Cumhurbaşkanını siyasete vasi tayin eden, özellikle Kenan Evren için yazılan 82 Anayasasının getirdiği, çarpık, iki başlı sistemi ortadan kaldıran bu düzenlemeye diğer muhalefet partileri de destek olsaydı. Olmadı, Olamadı. Çünkü bazı arkadaşlarımız sivil siyasetin aktörleri olduklarını unuttular. Kendilerini sistemin doğal vasisi zannediyorlar. Saplantılı bir biçimde kendileri dışında herkesi Cumhuriyet için tehdit olarak algılıyorlar.

Bu yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi; Cumhuriyetimizin, devletimizin daha güçlü, daha kudretli, daha etkin hale gelmesi için Meclisin gündemine geldi. İki partinin de niyeti sarihtir; burada amaç, sistemin işleyişini yavaşlatan, arızalı durumları ortadan kaldırmak, siyasetin millete daha etkin ve daha hızlı hizmet etmesinin önünü açmak”.

“DEVLETİMİZ DE, CUMHURİYETİMİZ DE MİLLETİMİZİN KORUMASINDADIR”

TBMM’deki Anayasa teklifi görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin, kendileri dışındakileri dinlemediğini, sürekli zarfa baktıklarını ve mazrufa odaklanamadığını aktaran AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “zannediyorsunuz ki, CHP kimliği taşımayan herkes devlet ve sistem için potansiyel tehdittir. Müsterih olun, böyle bir şey yok.

Bu Cumhuriyet hepimizin. Bu devlet hepimizin. Devletimiz de, Cumhuriyetimiz de milletimizin korumasındadır. Cumhuriyetimizin temel değerleri hepimizin ortak değeridir.

Cumhuriyet kurulduktan sonra kurulan ilk parti olabilirsiniz. Yıllarca devleti tek parti olarak, hatta devletleşmiş bir parti olarak idare etmiş olabilirsiniz. Ancak şimdi bu parlamentodaki 4 partiden birisiniz ve siyaset sahnesindeki onlarca parti ile millet nezdinde eşit şartlarda siyaset yapmak zorundasınız. Yani, sistemimizde ayrıcalığınız yok. O nedenle de; sistemin vasisi gibi davranmaktan, o dille siyaset yapmaktan vazgeçmeliler. Çünkü bu durum CHP’yi, darbe anayasasının en sorunlu alanı olan ve 10 Başbakan, 5 Cumhurbaşkanının da eleştirdiği, çarpık bir durumun tek savunucusu konumuna düşürüyor” şeklinde konuştu.

“MİLLETTEN DAHA BÜYÜK HAKEM OLMAZ”

Türkiye’nin, 34 yılın yaklaşık çeyrek asrını yani 25 yılını hep fren pedalına basılı ve spin atarak geçirdiğine dikkat çeken Başkan Recep Konuk, konuşmasına şöyle devam etti: “Hükümet ne zaman gaza basmak istese, bir diğer baş ayağını frenden çekmediği için hükümetin ayağının gaza ulaşmasına müsaade etmedi. Bunu en iyi bilenlerden biri Sayın Bahçeli’dir. O dönemde, dönemin vasisi, hükümetin ayağının gaz pedalına ulaşmasına müsaade etse, elini ve ayağını fren pedalından çekse, Türkiye o dönem siyasi krize girmeyecekti. Sistemin çarpıklığını tüm ayrıntılarıyla ortaya koyan, 2007’deki hukuk katliamı belki de yaşanmayacaktı. Sistemin ürettiği sorunları yaşayarak tecrübe eden bu parlamentoda iki parti var. İki parti de; “değiştirelim” diyor. Tecrübe etmeyen iki parti var. Onlar da, “sistem sürgit devam etsin” diyor. Yaşadık, gördük bu sistem işlemiyor. Milletten daha büyük hakem olmaz. Bu konu asla rejim meselesi değildir. Biz, yeni yönetim biçimiyle yeni bir Türkiye kurarak dünyada söz sahibi olma becerimizi geliştirmiş olacağız.”

“KARADAĞ BÖLGESİNİ SUYLA BULUŞTURACAĞIZ”

Konuşmasında Karaman’daki yatırımlara da değinen Recep Konuk, “ülkenin 70 sente muhtaç olduğu dönemleri düşündüğümüzde Karaman’ın son 14 yılda aldığı yatırımlar önemli ölçüde artmıştır. Karaman’ın gelişmesine bütün Türkiye’nin ihtiyacı var. Bu anlamda tarımsal üretiminiz varsa, sanayi ve serbest bölgeniz varsa dünya ile entegrasyonunuz daha kolay olur. Tarımsal üretim için önemli olan su konusunda yürütülen çalışmalarımızdan biri olan Karadağ bölgesini suyla buluşturacak, orta vadede sonuca ulaşmayı planladığımız Ahi Kanalından basınçlı suyla sulama projelerinde önemli mesafe kat edildi. Bu projelerle Karadağ bölgesindeki 28 köydeki tarımsal arazilerin sulanmasını sağlamış olacağız. Bunun dışında Göksu havzasının yüksek kesimlerini sulanmasıyla ilgili çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Şundan kimsenin şüphesi olmasın sadece tarımsal yatırım değil Karaman’ın, Eğitimden Sağlığa, Hızlı Trenden, Lojistik Merkezine ve Serbest Bölge gibi tüm yatırımlarını Ankara’dan takip ediyoruz. Günü kurtarmaya çalışmıyoruz, gelecekle ilgili hesabımız var. Tüm bu çalışmalar Karaman’ın geleceği için yürütülmektedir”.

“EVET DİYEREK HEP BİRLİKTE TARİH YAZACAĞIZ”

Toplantıda konuşan AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker de 2002 – 2016 yılları arasında Karaman’a 9.3 Milyar TL’lik yatırım yapıldığını anlattı ve “AFAD Merkezi ve Gönüllü Eğitim Merkezi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Gönüllü Eğitim Merkezinde eğitim alanlar dünyanın neresinde sorun varsa oraya koşacak. 7 Haziran seçiminde hükümet kurma konusunda sıkıntılar yaşandı. Yeni bir seçim yapmak zorunda kaldık. Yeni bütçe hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, milletimizin mayasına en uygun sistemdir. Geçmişte Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu. Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Kemal Kılıçdaroğlu, Başkanlık Sistemini Türkiye’nin yararına olacağına dair açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu bugün geçmişteki söylemlerinin tam tersi hareket ediyor. Hangi diktatör, padişah seçimle gelmiş? Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine kimin evet, kimin hayır dediğine bakınca bile birçok şey anlaşılıyor. Biz evet diyerek hep birlikte tarih yazacağız” dedi.

“ARTIK SÖZ DE KARAR DA MİLLETİMİZİNDİR”

AK Parti Karaman Nazmi Ünlü de “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği kanununu onayladı. Artık söz de karar da milletimizindir. Şimdi biz 14 yıllık tecrübemizle biliyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi milletimizin istediği, beklediği bir değişikliktir. Bakınız millet mevcut sistemde meclisi seçiyor, milletvekillerini seçiyor, ülkeyi kim yönetecek, ona karar vermiyor. Şimdi ise millet diyor ki; kardeşim, ben onu bunu bilmem, sandık geldi önüme. Ben Hükümeti de seçerim, Meclisi de seçerim, işime bakarım. Kim hükümet olacak, kim cumhurbaşkanı olacak ben karar vereceğim. Ben yetkiyi verdikten sonra bilmediğim, tanımadığım adamlar devreye girip benim adıma iş çevirmeyecek, yapılan budur. CHP hiç milletin gücüne ram olarak, milletin teveccühüne ram olarak iktidar yönünde gayret göstermediği için buna karşı çıkmasını anlayabiliriz, normal. CHP krizlerden, kaoslardan, vesayetlerden medet umarak iktidar olmuştur yarım yamalak, iktidarın köşesinden kendine yer bulmuştur. Bu sistemde artık buna yer yok” diye konuştu.

Toplantı, partililerin de gündeme daire görüş ve önerilerini sunduğu değerlendirme bölümüyle sona erdi. H.ARSLANTAŞ