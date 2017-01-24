Milletvekili Ağralı hastanede incelemelerde bulundu

KONYA (AA) – AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, yapımı devam eden Kulu Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Ağralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin bitirilmesiyle ilçenin önemli bir ihtiyacının giderileceğini söyledi.

Hastanenin nisan ayında hasta kabul işlemlerine başlayacağını ifade eden Ağralı, “Hastanemizde şu an cihaz montaj aşamasına geldik. İnşallah yakın zamanda ilçemize beş yıldızlı otel konforunda bir hastane kazandırmış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Ağralı, Kulu Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Doğmuş’tan hastaneyle ilgili bilgi aldı.