Milletvekili Ağralı, Seydişehir’deki yatırımları inceledi

Milletvekili Ağralı, Seydişehir’de kaliteli ve büyük yatırımların yükseldiğini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Tutal, Milletvekili Ağralı’ya Seydişehir’de devam eden projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aktararak Hükümetin destekleri ve hayırsever vatandaşların destekleri ile ilçenin yükselen bir değere kavuştuğunu ifade etti. Yeni Devlet Hastanesinin hizmete açılmasındaki aksaklıkların giderilmesi için gerekli birimlere talimat veren Başkan Tutal, hastanenin bir an önce faaliyete geçmesi için gerekli tüm çalışmaların yakinen takip edildiğini söyledi.

Konya AK Parti Milletvekili Abdullah Ağralı, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, meclis üyeleri ve beraberindeki ekip ilçede devam eden proje çalışmalarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.