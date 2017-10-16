Milletvekili Altunyaldız, 8. Uluslararası Enerji ve İklim Forumuna katıldı
Milletlerarası Enerji ve İklim Forumunda konuştu.
Bu yılki konusu “Küresel Enerji Yatırımlarının Geleceği” olan forumda konuşan AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Natürel Kaynaklar, Data ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, 4. Sanayi Devriminin bütün alanlarda olduğu gibi enerji alanında da yok edici etkisi olacağını söyledi. Altunyaldız, sürdürülebilir enerjinin temini için enerji teknolojilerinin dijitalleşmeye etap uydurması gerektiğini açıklama ederek “Enerjinin geleceğini enerji teknolojileri atama edecek” dedi.
“2040 yılında her 100 araçtan 35’i elektrikli vasıta olacak
Altunyaldız, “Enerji üretim merkezleri değişiyor, bundan böyle büyük enerji ithalatçısı ülkeler, ihracatçı konumuna geldi. Tüketim tarafına baktığımızda ise elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasıyla petrol tüketimi azalırken, elektrik talebi artacaktır” diye konuştu.
Elektrik depolama teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte elektrikli araçların kullanımının artacağını söyleyen Altunyaldız, 2040 yılına gelindiğinde her 100 araçtan 35’inin elektrikli araç olacağının varsayım edildiğini belirtti.
“Yenilenebilir enerjide Türkiye teknoloji üretim üssü olmalı”
Yenilenebilir enerjide ciddi maliyet düşüşü yaşandığını vurgulayan Altunyaldız, bu dönemde ülkemizde yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasının bir fayda olduğunu belirtti. Altunyaldız, “Mart ve Ağustos aylarında yapılan 1000 MW’lık mega YEKA projeleri ile dünyanın en büyük üreticilerinin katıldığı ihaleler sonucunda epeyce düşük fiyatlar ortaya çıktı. YEKA projeleri ile hem donanım üretimi ülkemizde gerçekleştirilecek ayrıca de bu kapsamda kurulacak Ar-Ge merkezleri ülkemizin insan kaynağı ve teknoloji üretme kabiliyeti anlamında yetkinlikleri artıracaktır. Bu işlem yenilenebilir enerji kaynakları bakımından dünyanın en varlıklı bölgesinde bulunan Türkiye’yi, bölgesinde enerji teknolojisi imal üssü haline getirecektir” şeklinde konuştu.
“Enerjinin geleceği depolamada”
Sürdürülebilir enerjinin temininde depolama konusuna vurgu yapan Altunyaldız, ayrıca doğalgaz depolamanın keza de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik başta edinmek üzere elektriğin depolanmasının enerjinin geleceği olduğunu kaydetti. Bugün itibariyle 150 GW olan küresel depolama kapasitesinin 20 sene içerisinde 1000 GW’a çıkmasının beklendiğini söyleyen Altunyaldız, Türkiye’nin de depolama kapasitesini artırmaya yönelik önemli adımlar attığını açıklama etti.
Altunyaldız, “Talep güvenliğinin sağlanması amacıyla Türkiye’nin ilk yüzer FSRU gemisi geçtiğimiz sene hizmete alındı. İkinci gemi Kasım ayında faaliyete başlıyor inşallah. Hem doğalgaz depolama kapasitemizi artırıyoruz. Tuzgölü depolama tesisiyle çoktan 3,1 bcm kapasiteye ulaştık. Hedefimiz 2023 yılına dek bu kapasiteyi 11 bcm’e dışında tutmak” dedi.
Türkiye’nin doğu ve batıyı birleştirme için çok boyutlu enerji politikası ve diplomasisi yürüttüğünü açıklayan Altunyaldız, Ulusal Enerji ve Maden Politikasının yarattığı öngörülebilir piyasa koşulları doğru tüm bu gelişmelerin Türkiye’yi enerji yatırımlarının çekim merkezi haline getireceğini vurguladı.
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