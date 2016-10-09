Milletvekili Altunyaldız, yol yapım çalışmalarını inceledi

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi Ticaret Enerji ve Bilim Teknoloji Komite Başkanı Ziya Altunyaldız, Konya-Beyşehir Karayolu üretim çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Bedesten Çarşısı’nda esnafı ziyaret eden Milletvekili Altunyaldız, buradan Konya Beyşehir Karayolu’nun 40. kilometresinde incelemelerde bulundu. Altunyaldız, burada yaptığı açıklamada, aldıkları bilgiler çerçevesinde Konya – Beyşehir Karayolu’nun tamamının gelecek yıl biteceğini öngördüklerini söyledi. Milletvekili Altunyaldız, yolun takriben 55 kilometresinin tamamlanmış durumda olduğunu kaydederek, “Son 6-8 kilometresi yılsonuna kadar tamamlanacak. Bu sene 90 kilometrenin 60 kilometresi yeniden, gelecek sene da 30 kilometresi her tarafta olarak 2017 sonunda tamamıyla yeniden olacak. bir de özellikle Antalya’ya bağlantı olan İbradı ve Taşağıl bölgesinde de yaklaşık 70 kilometrelik bölümünün, bir kısmında iyice üretim çalışmaları devam ediyor. bir de da 30 kilometrelik bir bölümünün de yapım ihalesi olacak. bu arada 5 kilometrelik bir tünel çalışması var Demir Kapı Tüneli. Bu tünelin de bitmesi söz konusu. Bu yolların tamamının bilhassa 2019 yılında Antalya bölgesinin bitmesiyle birlikte tamamlanmasını öngörüyoruz” biçiminde konuştu.

Daha sonradan Karayolları 3. Alan 36. Şefliğini ziyaret eden Altunyaldız burada da aralıksız ve yapılması planlanan yol yapım çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgiler aldı.