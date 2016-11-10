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Milletvekili Arslan, Bakan Akdağ ile görüştü

10 Kasım 2016 Perşembe, 16:30
Milletvekili Arslan, Bakan Akdağ ile görüştü

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KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Kırşehir’in sağlık alanındaki proje ve sorunları hakkında Sağlık Bakanı Recep Akdağ’la görüştüğünü bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Akdağ’ı makamında ziyaret ettiğini, kentle ilgili proje ve sorunları görüştüklerini belirtti.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan 150 yataklı ek hastane binasının yatırım programına alınmasını gündeme getirdiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

“Kent merkezinde bulunan hastanemize 150 yataklı ek hastane binasının yapılması gerektiğini ilettim. Mucur ilçemize 25 yataklı yeni devlet hastanesi yapılması, Kaman Devlet Hastanesi eski binasının boşaltılmasına müteakip özel işletmeye ‘Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi’ olarak değerlendirilerek kiralanabileceğini aktardım. Kırşehir Devlet Hastanesi hekim ihtiyacı konularını görüştük. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ihtiyacımızın proje ve yapım işlerinin başlatılması için Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ile yazışmalarımız başlatıldı.”

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan görüşme

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