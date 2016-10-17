Milletvekili Arslan, Bakan Elvan'la görüştü

KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Kırşehir’e yapılmakta olan yatırımlar ve yapılacak olan projelerle ilgili Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’la görüştü.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada Bakan Elvan’ı makamında ziyaret ettiğini ve kentle ilgili proje ile sorunları görüştüklerini bildirdi.

Kırşehir’in Konya Ovası Projesi’ne (KOP) dahil edilmesiyle hayvancılık desteğinin de bu kapsama alınması gerektiğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

“İl özel idaresinin kurmayı planladığı 1 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralinin kurulması için gereken 4 milyon 850 bin liranın 3 milyon 500 bin liralık bölümünün Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından karşılanması konusunu, kurulan santralle sulama tesislerinin elektriğinin karşılanması, Kırşehir’e 5 bin kişilik spor salonunun yapılması konularında taleplerimiz oldu. Belediyemizce yapımı devam eden Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi inşaatının kaba inşaatı bitmiş olup Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi Hakkında Esas ve Usuller hakkında istenilen yüzde 50 fiziki gerçekleştirme onayları alınmıştır. Toplam ihale bedeli 34 milyon 141 bin 85 lirayı bulan bu projenin bir an önce bitirilerek Kırşehir halkının hizmetine sunulabilmesi için Kırşehir Belediye Başkanlığının, Kültür Bakanlığından talep ettiği 12 milyon lira mali yardım talebinin 6 milyon liralık kısmının Kalkınma Bakanlığından sağlanması için görüşmelerde bulunduk.”