Milletvekili Arslan, KOP destekleri için görüşme yaptı

KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Konya Ovası Projesi (KOP) destekleri için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile görüştüğünü bildirdi.

Milletvekili Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Müdür Kayhan’ı makamında ziyaret ettiğini ve kentle ilgili proje ile sorunları görüştüklerini bildirdi.

Kırşehir’in KOP’a dahil edilmesine rağmen, hayvancılık desteğinin bu kapsamda olmadığını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

“Kırşehir ve Kırıkkale illerinin KOP hayvancılık desteği kapsamına alınması için yapılan görüşmelerde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik’in talimatlarıyla çalışmalar başlatıldı. Kararnamenin bir an önce çıkması için Genel Müdürümüz Mustafa Kayhan ile görüştük. Yaptığımız görüşmede Kırşehir önem arz eden hayvan yetiştiriciliği konularında projelerimizi sunduk. ‘damızlık- düve’, ‘koç- teke’ ve ‘manda’ ile ‘mera’ yetiştiriciliği’ merkezi projelerinden bir birkaçına dahil edilmesi konularını değerlendirdik. 2017 yılında bakanlıkça yapılacak olan ölçek büyütme destekleri hakkında da bilgiler alınmıştır.”