Milletvekili Arslan'dan, Ahi Evran Üniversitesi'ne ziyaret

KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı ziyaret etti.

AEÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya’yı makamında ziyaret eden Arslan, kentteki ve üniversite bünyesindeki çalışmalar ile projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Üniversitenin gelişim sürecinde olduğunu ve devam eden inşaatların da kısa sürede biteceğini aktaran Karakaya, inşaat halindeki ve yeni yapılacak binaların kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Açıklamada, Milletvekili Mikail Arslan’ın, “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatını önemsiyoruz. Bu hastanenin Kırşehir’in tanıtımı ve geleceği açısından çok önemli olacaktır. Ahi Evran Üniversitesinin fiziki yapılanmasının hızla tamamlandığını görmek de bizi mutlu ediyor. Üniversitenin gelişimi için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.