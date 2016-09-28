Milletvekili Baloğlu, gündemi değerlendirdi

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, basın toplantısı düzenleyerek Konya’nın ve ülkenin gündemini değerlendirdi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti İl Idare Heyeti Üyeleri Mehmet Tekin ile Mustafa Torun’un ve çok sayıda lokal basın mensubu katıldı.

Toplantıda Milletvekili Baloğlu, Konya’daki sağlık yatırımlarıyla ilgili talimatlar yaparak, Mevlana Üniversitesi Hastane Binası’nın FETÖ Soruşturma’nın peşinde Ulusal Emlak’a geçtiğini söyleyerek, “O hastane ‘15 Temmuz Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ olarak Afiyet Bakanlığımızın onayına sunuldu. Sanıyorum tasdik bugün yarın çıkacak. 400 yataklı olan bu hastanemiz birkaç düzenlemenin arkasından 17 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımı ile veya Ocak başında hizmete girecek. Yeniden Vakıf Hastanesi olarak tanıdık hastane de Meram Eğitim ve Araştırma Hastanemizin bünyesinde şu lahza poliklinik hizmeti vermeye başladı. Yaklaşık bir ay içinde de yataklı tedavide de hizmete başlayacak. Kanun hükmünde kararname ile askeri hastaneler Afiyet Bakanlığı’na devredildi. Konya’mızda da Hava Hastanesi olarak tanıdık hastane de derhal tekrar Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veriyor. Bugün itibari ile 15 poliklinik hizmette ve jurnal bin 500 hastaya bakma kapasitesi var. Bir ay içinde de yataklı hastane olarak hizmet vermeye başlayacak. Yeni Numune Hastanemizi 29 Ekim’de hizmete açmayı planlıyorduk. Oysa bazı nedenler ve hava koşullarından nedeniyle hastanemizi Ocak başında hazırlanmış ülkü gelecek. Hastanemizin yapıldığı yerde bildiğiniz gibi verimli bir toprak vardı. Onun nakli tamamlandı. Tesviye betonu atıldı ve şantiye kuruldu. Natürel ama bu millet – özel ortaklığı ile yapılacak bir hastane. Hastanenin 2 -2 buçuk yılda bitirilmesi planlanıyor ama işyeri ne dek kısa sürede bitirirse bu firma için daha karlı bir şart olacak. Onun için şehir halkı hastanemizin kısa sürede bitirilebileceğine inanıyorum” dedi.

“Talebi olupta talebinin karşılanmadığı hiçbir ilçe değil”

İlçe devlet hastaneleri ile ilgili de konuşan Milletvekili Baloğlu, hastane talebi olup da talebinin karşılanmadığı hiçbir ilçenin olmadığını söyleyerek, “Cihanbeyli, Kadınhanı, Sarayönü, Ilgın, Akşehir, Çumra, Karapınar ve Bozkır devlet hastaneleri bitti ve şu lahza hizmet veriyor. Beyşehir, Kulu, Hadim, Taşkent, devlet hastanelerinin inşaatı hızla sürüyor. Emirgazi, Altınekin, Çeltik entegre hastanelerinin yeni binaları yapıldı ve açıldı. Akören, Derbent, İçeri Çumra ve Yeniceoba entegre hastaneleri açıldı. İçeri Çumra’da bedensel bir sorun var. Yeni bir yapı talepleri var. Yeniden Tuzlukçu’da aynı şekilde. Bunlar da önümüzdeki günlerde yapılacak. Dolayısıyla bedensel olarak Konya’nın bütün ilçelerinde çalışma var. Konya aslında de sağlıkta altın dönemini yaşıyor. FETÖ Soruşturması sebebiyle bir takım yerlerde hekim açığı olabilir. Bu sorun da açıktan tahsis aracılığıyla çözülüyor. Bütün bu hizmetler yatırımlar, hükümetimiz, milletvekillerimiz il ve ilçe teşkilatlarımızın düzenli çalışması ve çabası ile hayata geçiyor. Aslında de imrenme ile bakılan bir takım çalışması ile biz önümüze bakmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadele

Ülkenin, FETÖ ile olan mücadelesi de büyük bir özenle sürdüğünün altını çizen Baloğlu, “Konyamız da da şu belli başlı dek 3 bin 220 görevden alma oldu. Bunların bin 644 ulus görevlisi memuriyetten ihraç edildi. derhal 860 kişi de FETÖ Soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonominin fena gittiği ile ilgili açıklamalarının anında ardından, Moody’s ülkenin kredi notunu düşürmesinin kendisinin dikkatini çektiğini söyleyen Baloğlu, “Ben bunların birbirleri ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Tüm bunlar ülkemiz üzerinde uygulanmaya çalışılan operasyonların birer parçası. CHP lideri bir açıklama yapıyor. Hemen ardından da uluslar arası kuruluşlar harekete geçiyor. Malumunuz ülkemiz 15 Temmuz gibi olağanüstü bir dönemden geçti. Dolayısıyla bir ana muhalefet partisi liderinden beklenen bu değildi. Eğer bu nesil tespitleri olacaksa gerek Sayın Cumhurbaşkanımızla gerekse de Sayın Başbakanımızla bir araya gelerek bunları istişare edebilir. Lakin bunlar vatandaşımızın gözünden kaçmıyor. Herkes bilsin fakat ülkemiz üzerinden oynanan hiçbir oyun başarıya ulaşamayacaktır” diye konuştu.