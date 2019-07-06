Milletvekili Başer, dolu ve selden zarar gören köyleri ziyaret etti
YOZGAT (AA) – AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, haziran ayında yaşanan sel ve doludan zarar gören köyleri ziyaret ederek incelemede bulundu.
İncelemelerine dolu ve selin en fazla zarar verdiği Lök köyünden başlayan Başer, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Başer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lök köyünde dere ıslahının yapılması gerektiğini ve bu konuda Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğü ile görüştüklerini söyledi.
Lök köyü için yeni bir proje yapılarak dere ıslah çalışmasının başlayacağını ifade eden Başer, "Köyümüzde hem il özel idare ekipleri, hem DSİ hem de ÇEDAŞ ekipleri çalışıyor. Köylerimizde çalışmaların bir an önce tamamlanması için diğer kurumlarımızdan da iş makinesi desteği alarak çalışmaları hızlandırdık. Kısa süre içerisinde selden zarar gören yol, su ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarını tamamlayıp vatandaşımızın normal yaşamına dönmesi için çaba sarf ediyoruz." dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin de inceleme yaptığını ifade eden Başer, "Afet kapsamına alınarak mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için gerekli tüm hizmetleri yapmak için gayret gösteriyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Devletimiz imkanları ölçüsünde inşallah vatandaşımıza elini uzatmış olacak." diye konuştu.
Köyde bulunan tarihi hamamı da inceleyen Başer, hamamın restorasyonuna gereken desteği vereceklerini ifade etti.
Lök köyü muhtarı Hasan Önal da ziyaret ve desteklerinden dolayı Milletvekili Başer ve beraberindekilere teşekkür etti.
Önal, köylerinin büyük bir dolu ve sel felaketi yaşadığını anlatarak, "Köylümüz geçimini çiftçilikle sağlamaktadır. Ekili alanlarımız doludan çok büyük zarar gördü. Devletimizden, milletvekillerimizden yardım ve destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Başer, daha sonra Gökçekışla, Türkmenaraplı, Başınayayla, Salmanfakılı köylerini ziyaret etti.
Başer'e ziyaretlerinde Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Nazif Yılmaz ve il genel meclisi üyeleri eşlik etti.
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