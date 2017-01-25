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Milletvekili Başer kan bağışında bulundu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:25

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YOZGAT (AA) – Kızılay Yozgat Şubesinin düzenlediği kampanyaya katılan Yozgat AK Parti Milletvekili Yusuf Başer kan bağışında bulundu.

Yozgat Kızılay Kan Toplama Merkezinde kan bağışında bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Başer, yardımseverlik ve sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu ifade etti.

Kan bağışının önemine değinen Başer, “Kan bağışı ile hayatların kurtulmasına vesile oluyoruz. Ben de daha önce burada başkanlık görevinde bulundum. Kızılay bizim yuvamız. Bizden sonra gelen değerli başkanlarımız bayrağı daha ileriye götürmek için gayret sarfediyor. Burada, yılda 13 bin ünite kan almak suretiyle güzel bir hizmet sunuluyor. Kızılay’ın bayrağı daha ilerilere gidecek.” dedi.

Milletvekili Başer’e 10. kez kan bağışında bulunması nedeniyle bronz madalya verildi.

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