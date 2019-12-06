Milletvekili Başer, Yerköy ilçesinde incelemede bulundu
YOZGAT (AA) – AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, AK Parti Yerköy İlçe Teşkilatını ziyaret etti.
Başer, ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti hükümeti olarak Yerköy ilçesine başta eğitim olmak üzere çok sayıda hizmetleri bulunduğunu söyledi.
Parti teşkilat üyeleri ve AK Parti'ye gönül verenlerin hizmetleri ilçe halkına anlatması gerektiğini vurgulayan Başer, "AK Parti'li olmak bir gönül işidir, gece gündüz demeden zaman gözetmeksizin hizmet etmek için bizler Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevimizi yerine getiriyoruz. İnşallah teşkilatımızın da bu anlayış içerisinde olması gerekmektedir.” dedi.
Başer, ziyaretin ardından AK Parti İlçe Başkanı Hacı Dereli ile Selçuk Mahallesinde yapımı tamamlanan Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemede bulundu.
Burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç’ten okul hakkında bilgi alan Başar, derslikleri gezerek öğrenci ve öğretmenlerin sorunlarını dinledi.
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ı da makamında ziyaret eden Başer, görevinde başarılar diledi.
Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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