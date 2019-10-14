Milletvekili Başer'den eğitim değerlendirme toplantısı
YOZGAT (AA) – AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve okul müdürleriyle bir araya geldi.
Eğitim Bir-Sen Yozgat Şubesi tarafından organize edilen toplantıda, okulların fiziki durumları, ihtiyaçları ve başarı oranları gözden geçirildi.
Toplantıda konuşan Başer, bir ülkenin bilgi toplumu haline gelmesinin, gelişmesinin, ilerlemesinin ve sanayi toplumu haline gelmesinin yegane yolunun eğitimden geçtiğini ifade etti.
Yozgat genelinde okulları büyük oranda yenilediklerini, teknik ve fiziki ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını vurgulayan Başer, "2002'de derslik başına düşen öğrenci sayısı 28 iken 2019 yılında 16'ya, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da 12'ye düşmüştür." dedi.
Liselere geçiş sınavında Yozgat'ın Türkiye genelinde 31. sıraya yükseldiğini, hedeflerinin bunu daha yukarılara taşımak olduğunu belirten Başer, inanç ve gayretle Yozgat'ın eğitim çıtasını daha yukarılara taşıyacaklarını söyledi.
Toplantıya, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun ve Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ile Memur-Sen Yozgat İl Başkanı Kenan Şerefli de katıldı.
-
Milletvekili Başer'den eğitim değerlendirme toplantısı
-
Kayseri'de başarılı sporcular ödüllendirildi
-
Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
-
“Bebeklerimizin, çocuklarımızın kanını yerde bırakmayacağız”
-
TBMM KİT Komisyonu üyeleri Aksaray'da
-
Yozgat Belediyesinden Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.