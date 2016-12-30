Milletvekili Erdoğan'dan şehit evine taziye ziyareti

KONYA (AA) – AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, Seydişehir AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konuerer ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak’ın Taraşçı Mahallesi’ndeki evinde kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

Şehidin babası Yaşar Altıparmak ile bir süre sohbet eden Erdoğan, ülke olarak hem içeride hem dışarıdaki hainlerle uğraştıklarını söyledi.

Erdoğan, “Bizler her zaman milletimizin yanındayız. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türk milletinin başı sağolsun.” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı milletvekili Erdoğan’a teşekkür eden Yaşar Altıparmak, “Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Bakın cenazemizde de söyledim. Kimse ağlamayacak. Düşmanı sevindirmeyeceğiz. Vatan sağolsun.” diye konuştu.

Daha sonra heyet, Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Fırat Ekinci’yi ziyaret etti.