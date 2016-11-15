Milletvekili Etyemez gündemi değerlendirdi

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Konya İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına İl Idare Heyeti Üyeleri Mehmet Ali Içten ile Ahmet Melih Güçlü’nün katıldı.

Konya’ya yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında konuşan AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya’nın bilhassa tarım alanında önemli bir konumda olduğunu ve bu manada hükümetin de Konya’yı önemsediğini söyledi. Yiyecek, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in Cumartesi günü İl Teşkilatı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi’ne katıldığını hatırlatarak, “Sayın bakanımız orada mazotun yüzde 50’sinin desteklenmesi konusunda da önemli talimat yaptı. Tabi Konya için Mısır üretimi manâlı bir ışık halkası geldi. Bölgemiz de bugüne kadarki desteklerle özelikle hayvancılığın altyapısı için de önemli olan Mısır üretiminin devamı ve artışı için milletvekilleri olarak bu konuyu da takip ediyoruz. Yeniden Lojistik Köy, Yeni Tren Garı, Büyük Kasaba Hastanesi, Çevre Yolu, Yeni Numune Hastanesi, Karapınar’daki güneş enerjisi projeleri de devam ediyor ve bizler de bunun takipçisiyiz” dedi.

Sulandırma konusunda da kayda değer projelerinin olduğuna değinen Etyemez, “Ereğli Sağ Sahil Sulandırma Projesi ihaleye çıktı. 6 Aralık’ta ihalesi yapılacak olan proje, 500 milyon TL’ye mülk olacak. 44 bin hektarlık alanı kapalı sistemle sulayacak olan proje 3,5 yılda tamamlanacak. Konya havzası, suya ihtiyacı olan bir havza. Dışarıdan su getirme çabalarımız var. Elimizdeki suyu tasarruflu kullanmak ve verimi arttırmak için bu projeye büyük tartı veriyoruz. Biz il teşkilatımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımız ve Konya bürokrasisi ile epeyce uyumlu ve dayanışmayı başlıca alan bir anlayışla çalışıyoruz. daima birlikte hareket ediyoruz. Mesela, geçtiğimiz hafta içerisinde İl Başkanımız, milletvekillerimiz, oda başkanlarımız ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcımız Sayın Harun Tüfekçi’nin başkanlığında Orman ve Su İşleri Bakanlığı bürokratları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde dış havzalardan su getirilmesi, suyun kullanımı ve kapalı havza suyu etkin yönetimi konusunda manâlı bir istişare ve egzersiz buluşma yaptık. Kuyuların kayıt altına alınması ve kuyulardaki suyun da yönetilerek çiftçilerimize sunulması ile Ermenek ve Akçay üzerinden KOP’a su getirilmesi üstünde çalışıyoruz. Ön ihale proje çalışması yapıldı. Hangi proje firmalarının ihaleye katılacağı belirlendi. 607 milyon metreküp suyun kapalı havzaya getirilmesi için bir çalışma yapılıyor. Alt ama su Konya’nın kayda değer bir meselesi. Mavi Tünel ile kayda değer bir adım atıldı şimdiki gaye dış havzalardan su getirilmesine yönelik gayretlerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne yeni bina kazandıracaklarının da altını çizen Etyemez, “BÜSAN Sanayi girişinde Ankara Yolu üstünde yaklaşık 23 bin metrekarelik bir proje. Projelendirme çalışmaları süren ve Selçuklu mimarisi ile yapılacak olan yine binayı 2019’da tamamlamayı amaçlıyoruz. MESLEK-KUR’un da yeni hizmet binası inşaatı sürüyor. 2018 yılı Mayıs ayında tamamlamayı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

ABD Başkanlık seçimleri ve FETÖ soruşturmaları

Devletin, hükümetin 40 yıldır her yere çöreklenmiş FETÖ ile olan mücadelesinin devam ettiğini gösteren Etyemez, “Bu kapsamda bugüne kadar Konya’da görevden uzaklaştırılan kişi sayısı bin 406, tutuklanan birey sayısı ise bin 299’dur. Devlet memurluğundan çıkarılan kişi sayısı ise bin 941 kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki mücadelemiz de sürüyor. İl Teşkilatımız bünyesinde bir “Takip Heyeti” oluşturulmuştu. Bu heyet de çalışmalarını titizlikle sürdürüyor” dedi.

ABD’de başkanlık seçimlerinde Amerika halkının verdiği karara herkesin hürmet duyması gerektiğini söyleyen Etyemez, “Tabiki ülke olarak yeni seçilen ABD Başkanı Trump’ın FETÖ liderinin iadesi ile ilgili tutumunu merak ediyoruz. Beklentimiz bu terör örgütü başının bize iadesidir. ABD bizim için kayda değer bir müttefiktir. ABD’nin de bu müttefikliğin gereğini yapmasını ve ülkemiz namına da hayırlı incelemeler bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

HDP’li vekillerin tutuklanma

Bir önceki yasama döneminde bazı vekillerin yasama çalışmalarında yaptıkları suçlar nedeniyle dokunulmazlıklarının kaldırıldığını anlatan Etyemez, keza HDP’li bir çok vekilin de tutuklandığını söyledi. Milletvekili Etyemez, “Bu çalışma fiilen yargının önünü açan bir çalışmaydı. Süreç içerisinde gördük ki bir takım vekiller ifadelerini verdiler. Fakat yargının çağrısına vermeyen ve yargının görevini yapmasına engel olan HDP’li vekiller, gözaltına alındılar ve kabahat teşkil eden söylem ile eylemleri dolayısıyla tutuklandılar. Insanlar iradesine ters hareket eden ve yargıyı ezmeye çalışan cümbür cemaat bunun sorumluluğunu taşımak zorundadır. Hak görevini yapmıştır. Halkımız da artık onların bu şiddete davet eden çağrılarına yanıt vermiyor” diye konuştu.

Bazı Avrupa ülkelerinin teröre takviye verip onların eylemlerine destek verdiklerini ve bu durumun kendilerini üzdüğünün altını çizen Etyemez, “Ülkesine ihanet edenlerin Avrupa’da saraylarda ağırlanması Avrupa’nın özgür ve insan haklarına karşısında tutumlarını da gösteriyor. Bir lokmaya muhtaç insanlara kapılarını kapatan Avrupa, teröre bulaşmış teröristlere kapılarını açıyorsa bu Avrupa’nın demokrasisine zarar verir” biçiminde konuştu.

Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi

Üniter devlet yapısına hasar vermeden yeni bir sistem oluşturmak nedeniyle yeni anayasa çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Etyemez, “Sayın Başbakanımız, geçtiğimiz günlerde MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ile gayet verimli ve olumlu bir görüşme yaptı. İnşallah önümüzdeki günlerde partimizin hazırladığı yeni tüzük ve başkanlık sistemi ile alakalı çalışma, Meclis’e gelecek ve sonradan da bu önerimiz, milletimizin takdirine sunulacak. Yeni sistem, bürokratik, askeri ve adalet vesayetinin son bulacağı bir sistemdir” ifadelerini kullandı.