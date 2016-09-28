Milletvekili Etyemez'den öğrencilere “geçmiş olsun” ziyareti

KONYA (AA) – AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli ve Halkapınar’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencileri tedavilerinin ardından okullarında ziyaret etti.

Etyemez, Ereğli Gülbahçe İMKB Pansiyonlu İmam Hatip Ortaokulu ve Halkapınar Atatürk İlkokuluna giderek, öğrenci ve öğretmenlere “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Etyemez, çocukların iyi olduklarını görmekten dolayı memnuniyetini belirterek, ”Konuyla ilgili soruşturmaya devam ediliyor. Temennimiz herkesin işini titizlikle yapması ve böyle kötü durumlarla bir daha karşılaşılmaması.” diye konuştu.

Milletvekili Etyemez’in ziyaretlerinde Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Tezcan ve Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç de hazır bulundu.

Milletvekili Halil Etyemez ziyaretlerinin ardından Halkapınar AK Parti İlçe Teşkilatının düzenlediği haftalık yönetim kurulu toplantısına katıldı.