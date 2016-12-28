Milletvekili Karacan, Seyitgazi ilçesini ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Seyitgazi ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Karacan, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve beraberindekilerin katıldığı mahalle ziyaretlerinde, vatandaşların talep ve beklentileri dinlendi.

İlçeden geçen Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunun yapımı için Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüğünü anlatan Karacan, “Yolun yapılması için bizzat Başbakanımıza durumu ilettim. Kendisi de 2017 Yatırım Programına alınacağını söyledi.” diye konuştu.

Karacan ayrıca Karaören, Kümbet ve Gökbahçe mahallelerinde de güzel projelerin yakın zamanda gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.