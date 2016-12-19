Milletvekili Karacan'dan Beylikova ilçesine ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Beylikova ilçesini ziyaret etti.

Karacan, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ilçede gerçekleştirilen döner kavşak yapım çalışmalarını inceledi.

Yolun medeniyet olduğunu vurgulayan Karacan, yolun gittiği yerde eğitim, sağlık başta olmak üzere her türlü imkanın sağlandığını, hükumetin ulaşıma çok önem verdiğini kaydetti.

Karacan, ilçedeki yurt, spor kompleksi, çok programlı liseye hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği bölümü için yapılan atölye ve 450 kişilik 3D sinema salonu çalışmalarını da gezdi.

Hükumetin, milletin refahı ve geleceği için birçok yatırımları gerçekleştirdiğini anlatan Karacan, “Bizler sadece birlik ve beraberliğimize sahip çıkalım.” dedi.