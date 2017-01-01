Milletvekili Karacan'dan ilçe ziyaretleri

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Sarıcakaya ilçesinde pazarcı, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Karacan, ziyaret kapsamında Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ve AK Parti İlçe Başkanı Hikmet Aknur ile ilçe teşkilatı ve muhtarlarla da bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Göreve seçildiğinden bu yana 13 ay boyunca vatandaşın desteğiyle Eskişehir ve tüm ilçelerine hizmet etme gayretinde olduğunu aktaran Karacan, yeni açılan gençlik merkezinde ilçedeki muhtarlarla buluşarak kendisine iletilen sorunları değerlendireceğini, çözümü için gereken çalışmaları başlatacağını söyledi.

Karacan, yol çalışmalarını da yakından takip ettiğini belirtti.