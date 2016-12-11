Ana Sayfa   >   Genel   >   Milletvekili Karacan'dan Mihalıççık ilçesine ziyaret

Milletvekili Karacan'dan Mihalıççık ilçesine ziyaret

11 Aralık 2016 Pazar, 15:00
Milletvekili Karacan'dan Mihalıççık ilçesine ziyaret

Benzer Konular

Eskişehir'e mevsimin ilk karı yağdı
Eskişehir'e mevsimin ilk karı yağdı
Eskişehir'de traktör devrildi: 1 ölü
Eskişehir'de traktör devrildi: 1 ölü
Mihalıççık'ta öğretmenler fidan dikti
Mihaliççık'ta öğretmenler fidan dikti

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Mihalıççık ilçesini ziyaret etti.

İlçede bir işletmede düzenlenen kahvaltı programında mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Karacan, daha sonra muhtarın sorunlarını dinledi.

Kurulan pazar yerini ziyaret ederek esnafla sohbet eden Karacan, üzerinde ”Bir Sevdadır Mihalıççık” yazılı kaşkol satın aldı.

AK Parti Mihalıççık İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Karacan, burada yaptığı konuşmada ilçeye bağlı tüm köyleri gezmek istediğini etmek istediğini belirtti.

Mihalıççık Belediyesi bünyesindeki doğal taş ve gümüş işleme atölyesini de gezen Karacan, çalışmalar hakkında Belediye Başkanı İsmail Uysal’dan bilgi aldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan Mihalıççık

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet