Milletvekili Külünk, Konyada konferans verdi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi kadar “15 Temmuz Demokrasiye Darbe ve Devletin Her Tarafta Yapılanması” konulu konferansa hatip olarak katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Korkuyu korkutanlar, ölümü öldürenler tarih yazan. 15 Temmuz, bir akşama sığmış bin yıldır. 15 Temmuz, 10 saate sığmış bir yüzyıldır. 15 Temmuz, bir darbe girişimi olmasından öte Çanakkale’nin 100 sene sonraki küçültülmüş hali olarak literatüre girecektir” dedi.

Meram Belediyesi kadar Konevi Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, S.Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Mustafa Erkuş, AK Parti İl Bayan Kolları Başkanı Ayşe Lütfiye Poçanoğlu, AK Parti Meram Bayan Kolları Başkanı Sevil Tosunoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK’ların temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve fazla sayıda vatandaş katıldı.

“Konya’nın bizim dünyamızda manası fazla”

Konya’nın kendi dünyasında öbür bir yeri olduğuna uyarı çekerek konuşmasına başlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Konya’nın bizim dünyamızda manası çoktur. Çocukluğumuzdan gençliğe geçişimizde düşünce dünyamızın, mana dünyamızın şekillenişinde Konya’nın kent olarak etkisini çok yoğun hissettik. Refah bulmaya kalktığımızda kimi zaman her zaman Konya’ya dönüp baktık. Çünkü Konya, Anadolu’nun orta yerinde bu coğrafyaya ışık saçan bir şehirdi. Konya hayatımızda defalarca merkezde olmuş bir şehirdir” dedi.

“Korkuyu korkutanlar ölümü öldürenler tarih yazar”

Oysa korkuyu korkutanlar ve ölümü öldürenlerin tarih yazabileceğini vurgulayan Külünk, “Korkuyu korkutan bir liderle ve ölümü öldüren bir liderle bu halk 21. Asır’ın en kritik sürecini yaşadığı için son derece şanslıyız” dedi.

‘15 Temmuz’u konuşmaktan hiç vazgeçmemeliyiz’ diyen Külünk, konuşmasını şöyle sürdürdü: “15 Temmuz, bir akşama sığmış bin yıldır. 15 Temmuz, 10 saate sığmış bir yüzyıldır. 15 Temmuz, tarihsel medeniyetler arası mücadeledeki en kritik eşiktir. 15 Temmuz, ülkenin bütün değerleriyle talan edilip bu coğrafyanın teslim alma girişiminin adıdır. O gecenin 4 kahramanı vardır: Birincisi; burak atı gibi önde giden 246 şehidimizdir. İkinci kahramanımız; 2 bin 195 gazimizdir. O gecenin üçüncü kahramanı; tereddütsüz başını tankın paletlerinin altına koyan, tereddütsüz tanka terliğiyle müdahale eden eşlerin olduğu gaziler topluluğudur. Ve o gecenin son kahramanı; bütün bu büyük mücadeleyi çekinmeden yürüten Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bana tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağının Marmaris’cilt İstanbul’a gelmesi ikinci 19 Mayıs’tır. Bu milletin 19 Mayıs 1919’ta Samsun’da başlattığı o büyük ayağa kalkış; aradan geçen bir asırlık süre diliminin gerisinde ikinci kere, Cumhurbaşkanımızın uçağının Atatürk Havalimanı’na inmesiyle gerçekleşti.”

“Çanakkale’nin küçültülmüş halidir”

15 Temmuz gecesi, benekli emel sahiplerinin hedeflerine ulaşmaları durumunda Türkiye’nin, Suriyelileşme süreci yaşayacağını dile getiren Külünk, “Bu coğrafyadaki ümmetin ayağa kalkışı bir diğer sonbaharı bekleyecekti. Eğer o gece başarılı olabilselerdi; bu topraklarda Karlofça’da başlayan geri çekiliş hikayemiz Çanakkale’de durmuştu çok şükür. Çanakkale’den itibaren tekrar yükselişimiz başladı. Eğer o gece başarılı olsalardı Çanakkale’deki şehitliğe gidecek yüzümüz kalmayacaktı. Dolayısıyla 15 Temmuz, bir küresel hesaplaşmanın olduğu gecenin adıdır. 15 Temmuz, bir darbe girişimi olmasından öte Çanakkale’nin 100 yıl sonraki küçültülmüş hali olarak literatüre girecektir” ifadelerini kullandı.

Küresel güçlerin 1950’li yıllardan sonradan Türkiye’yi derin sıcacık zorlama Ergenekon üzerinden kontrol ettiklerine dikkat çeken Külünk, “Ergenekon, kodları itibariyle sol Kemalizm temellidir. O kuytu zor üzerinden NATO Gladyo Yapılanması, Türkiye’yi denetleme etmiştir. Türkiye’deki 4 darbenin hazırlayıcı başlıca dinamiği Ergenekon yapılanmasıdır. 15 Temmuz’un arkasındaki benekli us, AK Parti’nin kuruluşuna kadar olan sürede bu yapılanma üzerinden idare etmiştir. Fakat Berlin Duvarı yıkıldıktan ve tek kutuplu dünya düzenine girildikten sonra komünizm çöktü, doğu batı bloku çöktü ve yeni bir düşman buldular. 2001’de ikiz kulelerin çöküşüyle dünyaya yeni bir kavram dayattılar; İslami terör. Buna panzehir edinmek üzere de ılımlı İslam kavramını ürettiler. İslam’ı İslamsızlaştırma projesi üzerinden özellikle 1997’den itibaren küresel istihbarat örgütlerinin ayrıntılarıyla teslim aldığı bir inşa üzerinden yeni bir örgütlenmeye geçtiler. Toplumun duygularına hitap eden bir dini cemaat profili oluşturdular. 1990’lı yıllarda sosyalleşme sürecine giren bu rol, 28 Şubat süreciyle de küreselleşti. O süreçte eğitime büyük tartı verildi ve devlet içinde paralel bir örgütlenmeye girdiler. 2007’de Ergenekon operasyonlarının esas amacı; Berlin duvarının yıkılışından sonradan toplumsal karşılığını tamamen tüketmiş bu yapının tasfiye edilerek yerine yedeği olan Fergenekon’u yerleştirmekti” diye konuştu.

“Erdoğan’sız bir Türkiye istediler”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İslam dünyasının aklen ve fiziken batı karşısındaki mağlubiyetinin bir galibiyete dönüşünün önünü açtığına dikkat çeken Külünk, “Türkiye’de Cumhuriyet tarihi boyunca ertelenmiş ne varsa, unutturulmuş ne varsa, gömülmüş ne varsa Erdoğan hepsini sokağa çıkardı. Sayın Erdoğan; ‘Kürt meselesini bitireceğim, terörü bitireceğim’ dediği an düğmeye bastılar. Erdoğan’sızlaştırma düğmesine bastılar. Aslında Türkiye’nin son 10 takvim hikayesi bunun üzerine kurulmuştur. Hedefleri Erdoğan’sız bir AK Parti’ydi. Erdoğan’sız bir Türkiye’yi istedikleri gibi yönlendirebileceklerine inanıyorlardı. Temel hedefleri Türkiye’nin Ortadoğu’ya çıkmaması, enerjinin vanasını elinde tutmaması ve Doğu Akdeniz’de etkin olmamasıdır” dedi.

“Sistem değişikliğinin önemi”

Ülke olarak 1914 ile 1923 yılları arasında yaşananların aynılarını yaşadığımıza uyarı çeken Külünk, “Türkiye’nin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Biz Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişi bu kuvvet üzerinden başardık. Türkiye’nin sistem değişikliğiyle 82 Anayasası’nın garipliklerinden kurtulup bu ağır dönemi enerjik lider, zinde yönetim ile başarma zarureti var. Değilse harita baştan çizilmek isteniyor. Bu coğrafyada Türkiye’ye rağmen hiçbir şey olmayacaktır. Biz Sayın Erdoğan’ı iyi anlamalıyız. Onun hattı; Şeyh Edebali, Osmangazi, Orhangazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Abdülhamit Han, Mustafa Kemal, Menderes, Özal, Erbakan, Türkeş ve Erdoğan milli hattıdır. Bu hat bizim bu coğrafyadaki beka hattımızdır. Bu coğrafya baştan huzura ve sükuna kavuşacaktır lakin çilesiz olmayacak. Başkanlık ve sistem değişikliği meselesi 15 Temmuz değin önemli bir meseledir. Bunu engellemek için herkesle ittifak edecekler. Sizden bir tek şey istiyorum; Sayın Erdoğan’ın gözünün içine bakın yeter” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz’u unutturmayacağız”

Konferanstan sonradan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk’e tablo hediye eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Sayın vekilimize çok teşekkür ediyorum; yüreği ve cesareti için. Rabbim gücüne zorlama versin ve Türkiye’yi her tarafında dolaşmaya devam etsin. Bizler and olsunki 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu bizim boynumuzun borcu. Bu coğrafyanın kaderi güç. Fakat her şeye karşın şanslıyız. Çünkü bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahibiz. 15 Temmuz ruhunu canlı tuttukça ve liderimize olan inancımızı korudukça inşallah millet olarak güzel günler ve parlak yarınlar bizleri bekliyor” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili programın sonunda “Büyük Anadolu Aklı” adlı kitabını imzaladı.