Milletvekili Özdemir, Ilgın Teşkilatını ziyaret etti

KONYA (AA) – AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, partisinin Ilgın İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

İl Başkanlığında Milletvekili Özdemir’i İlçe Başkanı Ali Erten ve partililer karşıladı.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretini uzun zamandır gerçekleştirmek istediğini ancak yoğun programı dolayısıyla bugün geldiğini anlattı.

Halkla istişare toplantısının ilkini bugün düzenlediklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

“Bu ilçenin çocuğu olduğum için ilçe halkının sorunlarıyla alakalı çalışma yapmayı planyordum. Birkaç yıldır bu çalışma üzerinde planlama yapıyorduk. Yoğun programımız buna izin vermemişti. İlçe halkımız da yoğun bir teveccüh gösteriyor. Yapmış olduğumuz istişareler, sorunlar ve isteklerin bir kısmını anında çözüme kavuşturduk. Bazı konularınsa bir haftaya kadar çözümleneceğini tahmin ediyorum.”

Özdemir, halk gününü tertip etmelerindeki en büyük motivasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partililere, “Tqtatilinizi kısa tutun, tatil yapacak zamanız yok” sözü olduğunu belirten Özdemir, “Biz vatandaşla temas halinde olacağız. Bütün kapıları çalacağız. Her gönüle dokunmak için özveri ve gayret sarf edeceğiz.” diye konuştu.

Özdemir, ziyaretinin ardından Lala Mustafa Paşa Külliyesi’nde teşkilat mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.