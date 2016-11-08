Milletvekili Öztürk'ten Emniyet Müdürü Çorumlu'ya ziyaret

KIRIKKALE (AA) – AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu’yu ziyaret etti.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Kırıkkale’ye atanan Emniyet Müdürü Çorumlu’yu ziyaret eden Milletvekili Öztürk, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Öztürk, Kırıkkale’nin huzurlu iller arasında olduğunu ve nüfusuna oranla asayiş olaylarının diğer illere oranla daha az olduğunu söyledi.

Çorumlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Öztürk’e teşekkür etti.