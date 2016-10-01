Milletvekili Öztürk'ten ziyaretler

KIRIKKALE (AA) – AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Tarım Müdürlüğünü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Meslek Lisesini ziyaret etti.

Öztürk, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz’ı ziyaret etti. Abdullah Öztürk, Kırıkkale’yi Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamına dahil ettiklerini söyledi.

Öztürk, KOP Eylem Planının temel amacının bölgede kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştirmek ve bu çerçevede tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlayarak sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

Milletvekili Öztürk, daha sonra Sağlık Meslek Lisesini ziyaret ederek, sınıfları gezdi, öğrencilerin derslerle ilgili görüşlerini aldı.

Öztürk, son olarak İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin’i ziyaret etti, burada çalışmalar hakkında bilgi aldı.