Milletvekilleri Ergun ve Gültekin, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
NİĞDE (AA) – AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ergun ve Gültekin, AA Niğde ofisini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Ergun, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.
Gültekin de haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını tercih etti.
Ergun, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "Yaşanmış ve yaşanmaya devam eden acılar var. AA'ya bu kareleri dünyaya duyurduğu ve tarafsız haber yaptığı için özellikle teşekkür ediyorum." dedi.
Milletvekili Gültekin de AA'nın Türkiye'nin göz bebeği olduğunu vurgulayarak, "Zor şartlarda haber yaptığınızı biliyoruz. Fransa'daki eylemlerde Mustafa Yalçın kardeşimizin gözüne isabet eden fişek nedeniyle yaralanması bunun en bariz örneği. Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyor, acil şifalar diliyorum." diye konuştu.
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