Milletvekilleri Soluk ve Dursun Suşehri'nde

SİVAS (AA) – AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habip Soluk ve Selim Dursun Suşehri ilçesinde incelemelerde bulundu.



AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Rüstem Yüce ve partililer tarafından karşılanan milletvekilleri, parti binasında partililerle bir araya geldi.



Partililerle görüş alışverişinde bulunan milletvekilleri, daha sonra Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğulu’nu ziyaret etti.

Uzunoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyen Soluk ve Dursun, Suşehri’nde yapılması gereken projelerin bir dosya halinde Ankara’ya getirilmesini istedi.

Soluk, Sivas ve ilçelerinin sorunlarının gerekli bakanlıklara götürüldüğünü dile getirerek, “Boş dosyalarla gelinmesin. İlçenin sorunlarını bildiren, dolu dosyaları getirin. Bizlerde gerekli bakanlıklara götürerek, sorunlara çözüm olalım.” dedi.

Kaymakam Uzunoğlu da ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, kısa süre içerisinde Ankara’ya gerekli dosyalarla geleceklerini söyledi.