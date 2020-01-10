Milli atıcı Nur Banu Özpak, gözünü Tokyo'ya dikti
KONYA (AA) – HAVVA DEREAĞZI – 2017'de Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşan milli atıcı Nur Banu Özpak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı ve şampiyonluğu hedefliyor.
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü yüksek lisans öğrencisi 23 yaşındaki Nur Banu Özpak, babasının desteğiyle 2010 yılında atıcılıkla ilgilenmeye başladı.
Nur Banu, ilk atışını Meram ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki poligonda, Trap-Skeet Milli Takımlar Antrenörü Ali Rıza Bilgin ile gerçekleştirerek bu spora adım attı.
Kısa zamanda gösterdiği başarılı performansla 2011 yılında milli takıma seçilen, yurt içi ve yurt dışında çeşitli ödüller alan Nur Banu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özveriyle hazırlandığı İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldığını, ancak olimpiyat kotasını alamadığını söyledi.
Kotayı kazanamamasının kendisinde olumsuz bir etki oluşturmadığını, aksine daha çok hırslandığını belirten Nur Banu Özpak, şunları kaydetti:
"2016 Azerbaycan Gençler Dünya Kupası bireysel dünya üçüncülüğü, 2016 Azerbaycan Gençler Dünya Kupası takım birinciliği, 2016 Almanya Gençler Dünya Kupası takım üçüncülüğü, 2016 İtalya Avrupa Şampiyonası takım üçüncülüğü, 2017 Azerbaycan İslami Dayanışma Oyunları bireysel birinciliği ve 2017 Azerbaycan İslami Dayanışma Oyunları karma takım üçüncülüğü gibi başarılar elde ettim. Düşüncelerimde karamsarlığa yer yok. Bu sporu severek yapıyorum ve Ali hocamla sıkı bir şekilde çalışıyoruz. 2020 yılında kota için 3 yarışmamız daha var. Bu yarışmalar için hazırlanıyorum, inşallah kotayı alacağımı düşünüyorum."
Nur Banu, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve şampiyonluk kazanmak olduğunu ifade ederek, bunun için canla başla çalıştığını vurguladı.
-
Düğün harcamalarının yüzde 10'unu gelinlik ve gelin eşyaları oluşturuyor
-
Şenol Güneş'ten lider Sivasspor'un kampına ziyaret
-
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
-
Milli atıcı Nur Banu Özpak, gözünü Tokyo'ya dikti
-
Sivas'ta “Burası Öğretmenler Odası Öğretmen Buluşmaları” programı
-
Rıza Çalımbay'dan “Zorlu” açıklaması:
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.