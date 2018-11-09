Milli atlet Esma Aydemir öğrencilerle buluştu

KIRIKKALE (AA) – Milli atlet Esma Aydemir, memleketi Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde öğrencilerle bir araya gelerek, deneyimlerini paylaştı.

Karakeçili Kaymakamlığı tarafından ilçedeki spor salonunda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Aydemir, ilkokul 3. sınıfta arkadaşlarının kendinden habersiz ismini beden eğitim öğretmenine yazdırmasıyla spora başladığını söyledi.

Spora başladığı andan itibaren kendisine bir hedef koyduğunu ve çok çalışarak hedeflerine ulaşmaya gayret ettiğini anlatan Aydemir, şöyle konuştu:

"Yarışlar için stadyuma giriyorsunuz ve tribünler tıklım tıklım dolu. Başka bir ülkede sizin marşınızın okunması gerçekten muhteşem bir şey. Tüm dünya sizin marşınızı dinliyor. Bunu yaşamak lazım. Bütün kardeşlerime sporun hangi alanında olursa olsun uğraşmalarını tavsiye ediyorum. Atletizme başladığımda 'koş koş nereye kadar, deli gibi koşuyorsun' dediler. Ben bunlara aldırış etmedim, çalışmalarıma devam ettim. Sağlıklı yaşam açısından spor yapmak çok önemli. Avrupa'da insanlar sürekli yollarda koşuyor, spor yapıyor. Benden sonra arkamdan gelen kardeşlerimiz olacak. Öncelikle kendilerine bir hedef koyacaklar ve bu hedefe ulaşmak için çok çalışacaklar."

Aydemir, 2016 Rio Olimpiyatları'na katıldığını ve yeni hedefinin 2019 Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu aktardı.

Organizasyonu düzenleyen Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu'na da teşekkür eden Aydemir, öğrencilere çok çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in de katıldığı programda, Kaymakam Gökmenoğlu, milli atlet Aydemir'e plaket verdi.