Milli atlet Urkuş Işık, EYOF yolunda

KIRŞEHİR (AA) – Aldığı şampiyonluklarla Kırşehir'de "Rüzgarın Kızı" olarak adlandırılan milli atlet Urkuş Işık, Azerbaycan'dan 20-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 15. Yıldızlar Olimpik Festivali'nde (EYOF) Türkiye'yi temsil edecek.

Sporcunun antrenörü Ziya Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Urkuş'un çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2 kez 3 bin metrede, Balkan Kros Atletizm Şampiyonası'nda da 4 bin metrede altın madalya kazandığını hatırlattı.

Genç sporcunun kısa süre önce Ankara'da yapılan 18 Yaş Altı Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 3 bin metrede birinci olduğunu vurgulayan Kaya, "Allah'a şükürler olsun, çok kritik bir yarışta yine birinci geldik. 20-28 Temmuz'da Azerbaycan'da yapılacak olan EYOF'un atletizm branşında 3 bin metrede sporcumuz Urkuş Işık, ülkemizi ve Kırşehir'imizi temsil edecek. Emeği geçen herkese canıgönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.