Milli bisikletçilerin Türk bayrağı sevdası
KONYA (AA) – Konya'nın Toros Dağları'nda antrenman yapan, aralarında milli sporcuların da bulunduğu 15 bisikletçi, geçen yıl yenisiyle değiştirdikleri Türk bayrağını bu sene de yeniledi.
Konya 'da Çumra ilçesindeki Çatalhüyük Çumra Belediyespor bisiklet takımını çalıştıran, bisiklet milli takım antrenörlerinden İsmail Uğurlu, takımdaki 6'sı milli takım sporcusu 15 bisikletçi ile Bozkır ilçesindeki Toros Dağları'na gitti.
Bisikletle yaklaşık 2,5 saat süren tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaşan sporcular, geçer yıl da zirvede bulunan ve çok yıpranmış olan Türk bayrağını yenisiyle değiştirmişti. Bu sene de aynı yere tırmanış gerçekleştiren ekip, yine aynı manzarayla karşılaştı.
Zirvedeki yıpranmış bayrağı gören sporcular tekrar aşağı inerek araçlarında bulunan Türk bayrağını zirveye getirdi.
Antrenör İsmail Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıkalamada, Bozkır ilçesine bağlı Sarıoğlan Mahallesi'nde, Toros Dağları'na her sene tırmanış gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Geçen yıl da aynı güzergah üzerinden gittiklerini ifade eden Uğurlu, şunları kaydetti:
"Geçen yıl zirveye doğru çıktığımızda direkteki Türk bayrağının yıprandığını farketmiştik. Bunun üzerine tekrar aşağı inerek bayrağı yenisiyle değiştirmiştik. Bu yılda aynı şekilde bisiklet yarışlarının sona ermesiyle sporcumuzla kondisyon çalışmak için dağa tırmanıyoruz. 2,5 saatlik tırmanışın ardından zirveye çıktığımızda direkteki Türk bayrağının tekrar yıpranmış olduğunu farkettik. Bunun üzerine spocularımızdan bazıları tekrar şehre inerek yeni Türk bayrağı getirdiler. Sporcularımız getirdikleri Türk bayrağını direkteki eskiyle değiştirdi. Sporcularımızın manevi olarak da şuurlu olması gerekiyor. Vatan ve millet sevdalısı gençler yetiştirmekten son derece mutluyuz."
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