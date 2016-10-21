Milli boksörlerden şehitler anısına İstiklal Marşı klibi

ÇANKIRI (AA) – ÖZGÜR ALANTOR – Yıldız Kızlar Boks Milli Takımı sporcu ve antrenörleri, şehitler anısına kamplarda hazırladıkları İstiklal Marşı klibini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a göndermek istiyor.

Yıldız Kızlar Boks Milli Takımı sporcuları ve antrenörleri, uluslararası turnuvalara hazırlık amacıyla düzenlenen kamplardaki antrenmanlar sırasında, farklı zamanlarda İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okuyarak bir klip hazırladı.

Milli marşın bazı bölümleri yorucu antrenmanlar sırasında, bazı bölümleri de takımın tamamının katılımıyla ay-yıldız şekli oluşturularak okundu.

Yıldız Kızlar Boks Milli Takım Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’daki FETÖ’nün darbe girişimi sırasında şehit olanlar ile diğer şehitleri unutmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Darbe girişimine karşı birçok insanın gözünü kırpmadan şehit olmak için sokaklara çıktığını vurgulayan Çınar, “15 Temmuz’da ağabeylerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz, kardeşlerimiz şehit oldu. Onlar için yüreğimiz yandı. Biz de Yıldız Kızlar Boks Milli Takımı olarak antrenör arkadaşlarım ve sporcularla bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı’nı onlar için okumaya karar verdik.” diye konuştu.

Konuyu açtıkları Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç’in, düşüncelerini çok olumlu bulduğunu ve kendilerine destek verdiğini anlatan Çınar, şunları söyledi:

“Kamplarda İstiklal Marşı’nı okumaya başladık. Antrenmanların değişik bölümlerinde farklı anlarda sporcularımız İstiklal Marşı’nı okudu. Kimi bölümlerini bir sporcu, bazı bölümlerini de birkaç arkadaşımız birlikte okudu. Hazırladığımız İstiklal Marşı klibini, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimize armağan ediyoruz.”

Çınar, çalışmaya milli takım kamplarında bulunan 42 sporcunun katıldığını belirterek, “Bu marşı sporculardan oluşan bir grubun söylemesi önemli, diye düşünüyorum. İstiklal Marşı klibinin bulunduğu CD’yi Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımıza göndereceğiz. Bu klibi herkesin izlemesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.