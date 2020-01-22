Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hayrettin Karaca anısına öğrencilerle fidan dikti
ANKARA (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Ocak'ta hayatını kaybeden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca anısına fidan dikti.
Batıkent'teki Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesinin bahçesinde öğrencilerle fidan diken Selçuk, "Bütün Türkiye'de, 81 ilde yapıyoruz. Benim tahminimden çok çok öte. Ben istedim ki her ilde 100 fidan olsun ama anlıyorum ki binlercesi dikiliyor." dedi.
Erozyonla mücadelede öğrencilerin desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Selçuk, "Toprak Dede'yi toprağa verirken aynı zamanda onunla beraber binlerce ağaç da toprakla buluşsun." ifadelerini kullandı.
– "Doğa bize emanet"
İnsanların, doğanın sahibi olmadığının altını çizen Bakan Selçuk, "Doğa bize emanet ve bütün bu bitkiler bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yurttaşlarımız. Onlarla beraber yaşıyoruz." diye konuştu.
Selçuk, fidan dikimi ile Karaca'nın da yad edildiğini vurgulayarak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
"Çocuklar, bana yardım edin." diyerek öğrencileri yanına çağıran Selçuk, çam fidesi dikti.
Etkinlikte ayrıca bir TEMA görevlisi, 800 yaşındaki ağaca ait meşe palamudunu Selçuk'a hediye etti.
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hayrettin Karaca anısına öğrencilerle fidan dikti
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