Milli Eğitim Bakanı Selçuk şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
ANKARA (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şehitlerin, ülkenin bağımsızlığı için canlarını feda ettiğini, gazilerin, bu toprakların kaderi için gözlerini kırpmadan bedenlerini ortaya koyduğunu belirterek, "Bizlere düşen, bu kutsal emanete sahip çıkarak bu emanetin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasını sağlamaktır." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Selçuk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Bakanlıkta görev yapan 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle buluştu.
Selçuk, MEB Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle bir arada bulunmaktan onur duyduğunu dile getirdi.
Şehit ve gazilerin haklarının ödenemeyeceğini vurgulayan Selçuk, "Şehitlerimiz, bu ülkenin bağımsızlığı için, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda ettiler. Siz gazilerimiz, bu toprakların kaderi için gözlerinizi kırpmadan bedenlerinizi ortaya koydunuz. Bizlere düşen, bu kutsal emanete sahip çıkarak bu emanetin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.
Bakanlık çalışanı gaziler ve şehit yakınları da Bakan Selçuk'la bir araya gelmiş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirdi. Şehit yakınları ve gaziler, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamındaki çalışmalara dair öneri ve düşüncelerini de paylaştı.
Görüşmede, 15 Temmuz gazisi Bakanlık çalışanları Selçuk'tan 2023 Eğitim Vizyonu ile ortaya konulan başlıklara ve anlayış değişikliğine sahip çıkmasını istedi. Gaziler eğitim alanında gerçekleştirdikleri saha çalışmalarını ve tecrübelerini paylaşırken Selçuk da anlatılanları dinleyerek not aldı.
Selçuk, görüşmenin sonunda, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere şifa ve sağlıklı bir ömür dileklerini iletti.
Bakanlık çalışanı şehit babası Necmi Perçin, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a Yakacık Köyü'nden getirdiği kalp şeklindeki kaya parçasını günün anısına takdim etti.
Ziyaretin sonunda Bakan Selçuk, Bakanlık çalışanı şehit yakını ve gazilerle fotoğraf çektirdi.
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