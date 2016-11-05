Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

SİVAS (AA) – Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde 19 bin derslik, 20 bin öğretmene ihtiyaç var, inşallah yapacağız. Tekli eğitimi sağlayacağız.” dedi.

Yılmaz, kentteki bir otelde düzenlenen Türk Dili Edebiyat Derneği 2. İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yaşayan ve halkın benimsediği Türkçe’nin kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’nin 15 Temmuz’da uçuruma itilmek istendiğini anımsatan Yılmaz, “Türk milletinin uçurumun kenarına yeniden gelmemesi, şehit ve gazi olmaması için her kamu görevlisinin ve her aile babasının üzerine düşen görevler var. Milli Eğitim Bakanlığı olarak kuyumcu hassasiyetiyle çalışmalar yaptık. Karşıdakinin kendi evladımız, kardeşimiz olduğunu bilerek Milli Eğitimden bir tasfiyeye gittik. Bunu severek gönüllü de yapmadık ama yapmak zorundaydık. Bizim bu millete olan borcumuzdu bu.” diye konuştu.

Yılmaz, fikri, irfanı, vicdanı hür bir gençlik istediklerini dile getirerek, başka bir şeye gerek olmadığını vurguladı.

Aynı eğitim sisteminden hem katil hem PKK’lı hem FETÖ’cü hem de tankın önüne çıkıp canını hiçe sayan şehitler çıktığına işaret eden Yılmaz, bunun çözümü veya cevabının ailedeki temel eğitimden kaynaklandığını belirtti.

– İngilizce ders saati artacak

Bakan Yılmaz, eğitimde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Yeni eğitim öğretim yılında ders saatlerimizi gözden geçireceğiz. AK Parti’den daha fazla eğitime önem veren hükümet olmamıştır. AK Parti iktidarları döneminde bütçeden en çok pay eğitime ayrılmıştır. Yaşadığımız coğrafyada ayağımıza çelme takılmaya çalışılıyor. O çelmelere takılmadan bu milleti hakkettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra çok daha iyi bir Türkiye’yi, evlatlarımıza bırakacağız. Önümüzdeki dönemde 19 bin derslik, 20 bin öğretmene ihtiyaç var, inşallah yapacağız. Tekli eğitimi sağlayacağız.”

İngilizce ders saatini artıracaklarını, bin 300, bin 400 saat arasında yabancı dil dersi vermeye çalışacaklarını aktaran Yılmaz, “Önümüzdeki yıldan itibaren pilot illerden başlatacağız. Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına alacağız. İş başı eğitim yapana asgari ücretin yüzde 30’u kadar ücret verilecek. Bu ücretin 3’te 2’sini de devlet olarak biz ödeyeceğiz. Staj ve beceri eğitimi döneminde sosyal güvence ve sağlık güvencesini yine devlet karşılayacak.” dedi.

Bakan Yılmaz, yapacak çok şey olduğunu dile getirerek, “Türkiye’nin bugünü dünden daha iyi olduğu gibi inşallah yarın bugünden daha iyi olacak. Ama bunun için mutlaka ve mutlaka birliğimizi ve beraberliğimizi artırmamız lazım. Kusurları görmemek lazım. Birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece ve kardeşliğimizi pekiştirdikçe inşallah 21. yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacaktır.” ifadelerini kullandı.