Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

– “Bu dönemde 150 bin civarı Suriyeli öğrenciye, kendi eğitim kurumlarımızda, kendi öğrencilerimize hangi müfredatta eğitim veriyorsak, onlara da veriyoruz. 300 bin Suriyeliye de kamplarda eğitim veriyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah 900 bin Suriyeli öğrencinin tamamına eğitim vermek istiyoruz”

SİVAS (AA) – Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Bu dönemde 150 bin civarı Suriyeli öğrenciye, kendi eğitim kurumlarımızda, kendi öğrencilerimize hangi müfredatta eğitim veriyorsak, onlara da veriyoruz. 300 bin Suriyeliye de kamplarda eğitim veriyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah 900 bin Suriyeli öğrencinin tamamına eğitim vermek istiyoruz.” dedi.

Yılmaz, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Sivas İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz sonrası süreçte kamu kurum ve kuruluşları ile milli eğitimde tasfiyeler yaşandığını belirtti.

Tasfiyeler nedeniyle sözleşmeli öğretmen alımını başlattıklarını anımsatan Yılmaz, “Bilin ki evlatlarınızı teslim edeceğiniz, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek, öğretmenlerin mutlaka sözleşmeli ve mülakatla yapılan bir sınavdan geçmesi gerekir.” diye konuştu.

İsmet Yılmaz, öğretmenlerin bir yıldan sonra değil, bir yıl başlamadan sözlü mülakata alınması şartını getirdiklerini aktararak, “İstiyoruz ki evlatlarımızı teslim edeceğimiz öğretmenlerimizin hiçbir terör örgütüyle bir bağı olmasın. Ve anladığını anlatabiliyor mu, kendine öz güveni var mı, ülkenin değerleriyle donanmış mı ve evresel değerlere açık mı?” ifadelerini kullandı.

20 bine yakın öğretmenin atamasını yaptıklarına işaret eden Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

“Öğretmenlerimiz görev yerlerine başladılar ve bunların da yaklaşık yüzde 91’i en çok öğretmen açığımızın bulunduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da istihdam edildi. Bunlarla birer yıl sözleşme yaptık, eğer performanslarından memnunsak bu sözleşmeyi 4 yıla kadar uzatacağız. Eğer 4 yılın sonunda da memnunsak, inşallah bunları kadroya alacağız. Ancak kendi evlatlarımızın dışında Suriyelilere de kendi evlatlarımıza hangi eğitimi vermek istiyorsak onlara da o eğitimi vermek için gayret göstereceğiz. Geçen yıl yaklaşık 900 bine yakın Suriyeli öğrenci vardı. Bunların 330 bine yakınına biz eğitim veriyoruz. Kimilerine kendi okullarımızda 50 bin civarı, kimilerine onların geçici kamplarında eğitim veriyoruz. Bu dönemde 150 bin civarı Suriyeli öğrenciye, kendi eğitim kurumlarımızda, kendi öğrencilerimizle hangi müfredatta eğitim veriyorsak onlara da veriyoruz. 300 bin Suriyeliye de kamplarda eğitim veriyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah 900 bin Suriyeli öğrencinin tamamına eğitim vermek istiyoruz.”

Toplantıya, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ve partililer katıldı.