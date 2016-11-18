Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

– “Bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece inşallah Türkiye’nin 21’inci yüzyılı, tarihimizin şanlı günlerinden çok daha parlak olacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok”

SİVAS (AA) – Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece inşallah Türkiye’nin 21’inci yüzyılı, tarihimizin şanlı günlerinden çok daha parlak olacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok.” dedi.

Sıcak Çermik’teki otelde valilik tarafından düzenlenen “Muhtarlar Toplantısı”na katılan Yılmaz, Türkiye’de geçmişe kıyasla çok şeyin değiştiğini söyledi.

Eskiden valiye ulaşmanın bile zor olduğunu belirten Yılmaz, “Şimdi Allah’a hamdolsun, çok şey değişti. Vali, milletinin hizmetinde, milletvekili milletinin hizmetinde, bakanı, başbakanı, cumhurbaşkanı milletinin hizmetinde. Hep söyledik, söylüyoruz. Milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını 15 Temmuz’da gördüler.” diye konuştu.

Yılmaz, 15 Temmuz’da 2 muhtarın şehit olduğunu hatırlatarak, muhtarların milletin bir parçası, ayrılmaz bütünü olduğunu anlattı.

“15 Temmuz şehitlerimizin sayısı 248 ve gazilerimizin sayısı 2 bin 193.” diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu millet onların her birine bir vatan, bir devlet borçludur. Eğer 15 Temmuz başarılı olmuş olsaydı, herhalde Türkiye’yi tek parça halinde bulmak mümkün değildi. Bazıları, ‘Terör olayıdır, darbedir, daha da önemli işgal olayıdır’ diyor çünkü milleti birbirine düşürdükten sonra bu milleti tek parça halinde tutabilmek mümkün değildi. İşte dört bir taraftaki ateş çemberi içerisinde bekleyen şer güçler, şer güçlerin maşaları herhalde Türkiye’yi tek parça halinde bırakmazdı. Allah’a hamdolsun, bu harekete girişenler yanıldılar. Neden yanıldılar? Sandılar ki millet bir araya gelmez. Farklı fikirlerimiz olabilir kardeşlerimizle. Sanki böyle bir eylem yapınca düşündüler ki bir kısmı onların yanında olursa geri kalan kısmı da kendilerinin yanında olacak zannettiler fakat millet öyle olmadığını gösterdi.

Dolayısıyla bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece inşallah Türkiye’nin 21’inci yüzyılı, tarihimizin şanlı günlerinden çok daha parlak olacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok.”

Yılmaz, eğitimde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara da değindi.

Programın sonunda Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, muhtarlara katılım belgesi verdi.