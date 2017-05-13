Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

SİVAS (AA) – Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, anayasa değişikliğine ilişkin, “Ülkeyi istikrarlı hükümetlerle yöneteceğiz. Ülkenin kaynakları boş yere harcanmayacak. Yine bu sistem ülkeye uzlaşma iklimini getirecek. Şimdi bu sistem en muhalif gördüklerini bile, en farklı kutuplarda olduklarını sananları bile bir araya getirecek.” dedi.

Zara ilçe meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, 16 Nisan’da gerçekleştirilen anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında “evet” oyu vererek destekte bulunanlara teşekkür etti.

Bakan Yılmaz, Türkiye’nin sıkıntılı dönemlerden geçtiğini belirterek, parlamenter rejimin darbelerle anıldığını ifade etti.

Türkiye’nin kuruluşundan bu yana istikrarsız hükümetlerle yönetildiğini savunan Yılmaz, “Bundan sonra siz ‘Bu sistemden vazgeçtik, değiştiriyoruz. Artık istikrarlı hükümetlerle yönetilmek istiyoruz’ dediniz ve 16 Nisan’da büyük bir destekle yeni bir sistem getirdiniz. Türkiye’ye uzlaşma sistemini getirdiniz.” diye konuştu.

– “80 milyonu kucaklamak lazım”

Halk oylamasında “evet” çıkmasının, “hayır” diyenlere bile hayrının dokunacağını ifade eden İsmet Yılmaz, şunları kaydetti:

“Ülkeyi istikrarlı hükümetlerle yöneteceğiz. Ülkenin kaynakları boş yere harcanmayacak. Yine bu sistem ülkeye uzlaşma iklimini getirecek. Şimdi bu sistem en muhalif gördüklerini bile, en farklı kutuplarda olduklarını sananları bile bir araya getirecek. Niçin? Çünkü hükümet kurabilmek için başkasının desteğine herkesin ihtiyacı var. Bizim de Kılıçdaroğlu’nun da Devlet Bahçeli’nin de ihtiyacı var. Bundan sonra hükümet kurabilmek için 80 milyonu kucaklamak lazım. Sadece oy aldığın kesime hizmet götürürsen, hayatta yüzde 50’yi aşamazsın. En güçlü parti biziz, AK Parti ama oyumuz ne kadar yüzde 49. Yüzde 49 ile hükümet kuramazsın. Ne yapacağız? Daha önce CHP’ye, MHP’ye, Saadet Partisi’ne ve BBP’ye oy vermiş kardeşlerimin güvenini kazanmamız lazım. Bunu yapabilmek için de hem hizmet götüreceksin hem de güvenini kazanacaksın. Evlatlarımıza yüz akıyla miras bırakacağımız bir sistemi hediye ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.”

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yarınki Anneler Günü’nü de kutladı.

Yılmaz, Gölova, İmranlı ve Hafik ilçelerinde de vatandaşlarla bir araya gelerek, halk oylamasına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

İsmet Yılmaz’a ziyaretlerinde Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun ve Habip Soluk ile diğer yetkililer eşlik etti.