Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

SİVAS (AA) – Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, vatandaşların 16 Nisan’da milli iradeyi her şeyin üstünde tuttuğunu belirterek, “Siz Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koydunuz.” dedi.

Yılmaz, Gemerek ilçesindeki Gençlik ve Kültür Merkezi’nde halkla bir araya geldi. Anayasa değişikliğinin bir partinin projesi olmadığını belirten Yılmaz, anayasaların milletin problemi ve sorunu olduğunu söyledi.

Anayasalara milletin sahip çıkması gerektiğini ve değişecekse de halkın değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Halk oylamasından önce ne söylediysek bu söylediklerimizin bir bir gerçekleştiğini görüyoruz.” diye konuştu.

Yılmaz, milletin elinden daha önce alınan yetkilerin millete geri verildiğini de aktararak, “Bundan sonra Türkiye koalisyonlarla vakit kaybetmeyecek, enerjisini, zamanını kaybetmeyecek, kaynaklarını israf etmeyecek. Oy kullanacaksınız, akşam hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Dolayısıyla bu Türkiye’ye çağ atlatacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bundan sonra hükümet kurabilmek için yüzde 50’nin üzerinde oy alınması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

“Bu kutuplaşmayı kesinlikle azaltacaktır. Cumhurbaşkanlığı için kafasında adayları olan diğer partiler de seçimlerden önce diğer partileri gezecektir. Çünkü bu sistem Türkiye’ye uzlaşma getiriyor. Bunun zararı olur mu Türkiye’ye, olmaz. Kim gelirse gelsin, kimi seçerseniz seçin milletin seçtiğinde yanlış olmaz. Yetki iki sandık arasındadır. Kimi seçerseniz seçin, size vermiş olduğu sözleri tutmuşsa, vaatleri yerine getirmişse, Türkiye’yi aldığı noktadan daha iyi bir noktaya getirmişse seçtiğiniz kimse 5 yıl sonunda tekrar önünüze gelecek, işte onun karnesini vereceksiniz. Karne pekiyse, geçerse yola bir dönem daha devam edersiniz. Karne kötüyse ‘Kusura bakma’ dersiniz, teşekkür edersiniz. Milletin değerlerine daha yakın gördüğünüz bir başka birisiyle bu medeniyet yürüyüşüne birlikte devam ederiz. Gelen sistemin kesinlikle Türkiye’ye faydası olmuştur.”

Yılmaz, halk oylamasında “evet” sonucunun çıkmasının bu oylamaya “hayır” diyenlere de hayrının dokunacağını savunarak, “Siz 16 Nisan’da Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koydunuz ve milli iradeyi her şeyin üstünde tuttunuz. Her aile evlatlarına bir miras bırakmak ister. Bilin ki bu dönemde bu halk oylamasına katılanlar evlatlarına, ‘Türkiye’de istikrarlı hükümetler dönemini başlattık. Evladım benim sana bırakacağım en önemli miras budur’ diyecekler.” ifadelerini kullandı.

– “Bu aziz milletin terazisi şaşmaz”

Halk oylamasıyla yapılan anayasa değişikliğinin ardından 18 yaşındaki geçlere seçilme hakkının verildiğini ancak buna karşı çıkanların olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Atatürk’ün Cumhuriyet’in tamamını gençlere emanet ettiği bir düzende, bu Cumhuriyet’in bir kurumunda bir sandığı, bir koltuğu, bir makamı gençlere fazla görmek, Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrılmak demektir. Bu aziz milletin terazisi şaşmaz. Sonuçta bu aziz millet en doğrusunun bu olduğuna karar verdi. İnanın ki yapılan bu iş doğrudur. İnşallah inanıyoruz ki Türkiye bu ana kadar kazandıklarından çok daha fazlasını kazanacaktır. Bu ana kadar yaptığı birikimlerden çok daha büyük birikimi bundan sonra gerçekleştirecektir.” şeklinde konuştu.

– “Farklılıkları zenginlik olarak görecek”

Daha sonra Şarkışla Öğretmenevi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Yılmaz, buradaki konuşmasında halk oylamasında “evet” oyu verenlere teşekkür etti.

Yılmaz, halk oylaması sürecinde hep doğruyu söylediklerini dile getirerek, bu sistemle Türkiye’ye istikrar geldiğini belirtti.

Hükümeti halkın kuracağını ve ülkeye uzlaşmanın geleceğini vurgulayan Yılmaz, “Bu sistem, Türkiye’ye istikrarlı hükümetleri, millet hükümetini ama hepsinden de önemlisi kalıcı olan barışı, istikrarı, uzlaşmayı, bir arada birlikte yaşamayı getirecek. Farklılıkları tehdit olarak değil, farklılıkları zenginlik olarak görecek ve ülkeye hizmet edecek.” dedi.

Yılmaz, daha sonra Altınyayla ilçesinde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada AK Parti hükümetleri döneminde tarımda ve eğitimde yapılan yatırımları anlatan Yılmaz, yeni sistemle Türkiye’nin daha iyi noktalara geleceğini söyledi.