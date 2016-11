Milli Eğitim Bakanı Yılmaz öğretmenlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya geldi. The Green Park Hotel’de düzenlenen program Ankara Hoş Sanatlar Lisesi Korosu’nun konseriyle başladı. Öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda emekli öğretmenlere hizmet belgesi verildi. Öğretmenlere konuşma yapan Bakan Yılmaz, “Eğitimin temeli sevgidir, severseniz yaparsınız. Size emanet edilen ülkemizin geleceğidir, bir ailenin en değerli varlığı evlatlarıdır. Sizin kendi evladınıza nasıl davranılmasını istiyorsanız, size emanet edilen evlatlara da o kadar davranmanızı istiyorum. Kendi evladınıza bir kralın oğlu, bir valinin oğlu veya bir bakanın oğlu gibi davranılmasını istersiniz yok mi, çünkü evladınız üzerinde çok büyük bir emeğiniz var. Emek o şeyi değerli kılıyor, size emanet edilen evlat da kendi annesinin babasının gözünde bir kraldan daha pozitif değerlidir. Onu muhatap almanızı rica ediyorum, muhatap alırsanız kendinize eşit görürsünüz. Hoş bir örnek var, Zeyd sanırım 3-5 yaşlarındayken minik bir kuşu ölüyor ve Peygamberimiz ufacık bir çocuk demeden ona taziyeye gidiyor, eğer o ona bedel veriyorsa, onun layık verdiklerine sizin de bedel vermeniz o çocuğun kalbini kazanmak için yeterlidir. Dolayısıyla eğitime dışarı giden yolda çok şey öğretebilirsiniz lakin öğretmekten önce kalpleri fethetmeniz, sevgiyi öğretip aşılamanız önemlidir” biçiminde konuştu.

“Türkiye’nin geleceğinin mimarları sizlere emanettir”

Öğretmenlerin bıkmadan he gün yeni şeyler öğrenmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi:

“Sizi sevdikten sonradan mutlaka başarır. Başbakanımızın söylediği gibi, herkesin öğretmeniyle mutlaka bir anısı vardır, öğretmenlik kutsaldır, mutlaka cümbür cemaat iyi veya kötü öğretmeniyle bir anısını anlatır ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, ‘bir öğretmenimiz vardı 10 arkadaşımızı alır bir diğer yere sohbete giderdi, o bizim sonradan ufkumuzu açtı hiç unutmam’ dedi, dolayısıyla da eğer muhatap aldığımız öğrencilerinize minik demezseniz, bilmiyor demezseniz, fakat şuan teknoloji çağındayız belki öğrenci sizden önce araştırıp, sizden fazla biliyor olabilir. Hiç kırmadan, gücenmeden, usanmadan her gün kendimizi yenilememiz lazım ama onun ihtiyaçlarına karşılık verelim, bilin fakat Türkiye’nin geleceği sizlerin elindedir, Türkiye’nin geleceğinin mimarları sizlere emanettir. Emanete sahip çıkarsanız inşallah Türkiye’nin yarını bugünden daha parlak olacaktır. Ve inanıyorum ki Türkiye her alanda iyiye gidiyor, eğitim de o iyiye dışarı giden alanlardan biridir.”

15 Temmuz gazisi bir hoca olduğu için öbür duygular içinde olduğunu gösteren Abdulaziz Güven, “Bu sene öğretmenler günü şehit yakınları ve gazilerimiz adına bir yandan hüzünlü, bir yanlamasına gurur verici. Gelecek nesillerimiz namına ise umut verici anlamlar taşıyor. 15 Temmuz gecesi yaşanan vahim olaylardan sonra biz öğretmenlerin sorumluluğu kat kat artmıştır. Artık okullarımızda sadece fenni ilimler öğretmekle yetinilerek, kutsal değerlerimizin ihmal edilmesinin ne gibi sonuçlar doğurduğu hepimizin malumudur. Yeni nesillerde ortak bir kültür oluşturulabilmesi için manevi, ahlaki, kültürel ve tarihi değerlerimizin okullarda azim ve kararlılıkla en güzel şekilde aşılanması yaşamsal bir zorunluluk haline gelmiştir. Devletimizin biz öğretmenlere yüklediği bu hayati mesuliyeti layıkıyla yerine getirerek, bu topraklarda birlik ve birliktelik içinde yaşayan bir milleti gelecek nesillere hediye edeceğimize olan inancım tamdır” şeklinde konuştu.

Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hacip’in ‘İki türlü insana insan derler; biri öğrenen diğeri ise öğretendir’ sözleriyle konuşmasına başlayan Ahmet Göktaş ise, “İçinde yaşadığımız vakit dilimi data çağı olarak adlandırılmakta ve bu veri aracısız ekonomi ile ilişkilendirilmektedir. Bundan Böyle en zengin ülkeler en çok doğal kaynağa sahip ülkeler yok en eğitimli, en yüksek beyin gücüne sahip ülkelerdir. Öğretmenin temel vazifesi bilgili, ulusal ve manevi değerlere bağlı, erdemli bir toplum yetişmesine katkı maddesi sağlamaktır. İnsan yaratılmışların en seçkini, en donanımlısı, en bilinçli olanı ama aynı zamanda en karmaşık davranışlara da sahip olanıdır. Onun için insan hayatında eğitim, olumlu davranışların gelişmesinde ve istenilmeyen davranışların önlenmesinde birinci derecede etkilidir. Hayatımızı doğru yönde şekillendirmede bizlere muavin olan, bilmediklerimizi öğreten, hayatı daha iyi anlamamıza vesile olan ve bütün zorluklara göğüs gererek geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizi yetiştiren siz değerli öğretmenlerimizi saygı ile selamlıyorum, bir kere daha 24 Kasım öğretmenler gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.