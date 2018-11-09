Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri'de
KAYSERİ (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti.
Çeşitli açılış ve ziyaretler için Kayseri'ye gelen Selçuk, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda, Okul Müdürleri Toplantısı'na katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Selçuk, yerleşkede projelerini incelediği ortaokul öğrencileriyle sohbet etti.
Bakan Selçuk, daha sonra hayırsever Osman Ulubaş'ın yaptırdığı Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'ne geçti.
Gelecekte hangi mesleği yapacaklarını sorduğu öğrencilerle sohbet eden Selçuk, ardından bir restoranda kendisi için düzenlenen yemeğe katıldı.
Ziyaretlere AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve davetliler katıldı.
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