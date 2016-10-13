Milli Eğitim Müdürlüğü bilgilendirme toplantısı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının genel durumu ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kırıkkale Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıya Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ile diğer yetkililer katıldı.

Vali Haktankaçmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, Kırıkkale genelinde 17’si okul öncesi, 85’i ilkokul, 74’ü ortaokul, 61’i lise ve dengi okul olmak üzere toplam 237 okul ve 2 bin 792 dersliğin bulunduğunu söyledi.

İl de 3 bin 166 okul öncesi, 13 bin 986 ilkokul, 16 bin 109 ortaokul, lise ve dengi 16 bin 278 olmak üzere toplam 49 bin 539 öğrencinin bulunduğunu belirten Haktankaçmaz, şöyle konuştu:

“İlimizde 3 bin 691 normu bulunmaktadır. Şu anda mevcut 3 bin 500 kadrolu, 320 de ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/PYD kapsamında 260 personel hakkında işlem yapılmış olup, 210 personel 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile memurluktan çıkarılmıştır. El konulan eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerden temel eğitimde okuyanlar adrese dayalı olarak okullarımıza yerleştirilmiştir. Ortaokulda okuyan öğrenciler ise TEOG puanlarına göre kontenjana bakılmaksızın orta öğretim kurumlarına yerleştirilmiştir. Öte yandan el konulan okullara şehitlerimizin isimleri verilmiştir.”