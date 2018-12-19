MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALTUNYALDIZ OKULLARI ZİYARET ETMEYE DEVAM EDİYOR
Her hafta rutin olarak gerçekleştirilen okul gezileride bu hafta, Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu, Alibeyhüyüğü İlkokulu-Ortaokulu ve Alibeyhüyüğü Şehit Selvet Şimşek Anadolu İmam Hatip Liseleri ziyaret edildi.
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız ve Şube Müdürü Hakan Ağaç ile birlikte söz konusu okulların eksikliklerini yerinde tespit etmek amacıyla okul idarecilerinden bilgi aldı. Eksiklerin öncelik ve aciliyet bakımından en kısa sürede giderilmeye çalışılacağını belirtti.
M.SARIKULAK
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