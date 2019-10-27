“Milli Görüş'ün temeli 50 yıl önce Konya'dan filizlendi”
KONYA (AA) – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Görüş'ün temelinin 50 yıl önce Konya'dan filizlendiğini belirterek, daha sonra tüm Türkiye ve dünyaya yayıldığını söyledi.
Erbakan, partisinin bir otelde düzenlenen Konya 1. İl Kongresi'nde Konya'nın, Milli Görüş'ün kalesi olduğunu söyledi.
Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın siyasi hareketine Konya'dan başladığını anımsatan Erbakan, kentin kendisi için de çok önemli olduğunu dile getirdi.
– "Konya olmadan Milli Görüş'ün şahlanışını olmaz"
Erbakan, il kongresini muazzam bir coşku içinde gerçekleştirdiklerini söyledi.
"Konya'nın yürüdüğümüz bu yolda bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz." diyen Erbakan, şunları kaydetti:
"Erbakan Hocamız liderliğinde Milli Görüş'ün temeli 50 yıl önce Konya'dan filizlendi. Daha sonra da tüm Türkiye ve dünyaya yayıldı. Erbakan Hocamız, 1969'da Konya'ya geldi, besmeleyi çekti ve kollarını sıvadı. Ömrünü bu devlete, millete ve İslam'a adadı. Milletimizin, İslam aleminin ve bütün insanlığın kurtuluşu için bu kutlu hareketi Konya'dan başlattı. Kendisi Konya için büyük bir değerdi. Konya'yı çok severdi. 'Milli Görüş çadırının orta direği Konya' derdi.
Biz de bu yüzden Konya'ya ayrı bir önem veriyoruz. Konya olmadan Milli Görüş'ün şahlanışını olmaz."
– "Adil ve makul bir vergi sistemini hakim kılacağız"
Erbakan, iktidara geldiklerinde işçi, memur ve emekliye en az yüzde 50 maaş zammı yapacaklarını söyledi.
Fatih Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz fakire, fukaraya yardım etmek için, insanlarımıza daha fazla erzak ve kömür yardımı yapmak için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirlik ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz. Biz, adil ve makul bir vergi sistemini hakim kılacağız. Çok kazanandan, zenginden daha çok, dar gelirliden daha az vergi alınan adil bir vergi sistemi hakim kılınacak."
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“Milli Görüş'ün temeli 50 yıl önce Konya'dan filizlendi”
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