Milli İHAlara Milli Göz

Ulusal Savunma Bakanı Fikri Işık, Gölbaşı yerleşkesinde yer alan ASELSAN’ın Dinamik RF ve Anten Deneme Laboratuvar açılış törenine katıldı. Bakan Işık, laboratuvarı gezerek buradaki cihazlar ve sistemler hakkında bilgi aldı.

Hava araçları için hedefleme sistemleri geliştiren ASELSAN, Milli İHA’larda kullanılacak yeni nesil görüntüleme ve hedefleme podunu geliştirerek üretti. Sistemin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ANKA İnsansız Hava Aracından başlayarak uçan platformlarına entegre edilmesi hedefleniyor. CATS, aynı zamanda benzerlerine göre daha artı ışık ile daha iyi manzara kalitesi ve daha uzun menzil avantajları sunabiliyor. Lazer amaç işaretleyici ve lazer uzaklık ölçücü, lazer noktalayıcı ve lazer aydınlatıcıya sahip sistemde dahili dedektör hizalama birimi de bulunuyor.

Çoklu hedef takibi, eş zamanlı maksat takibi, hassas niyet konumu tespit ve hareketli hedefin yönünü ve hızını belirleme kabiliyetleri özelliğine sahip CATS’in kızılötesi ve yüksek çözünürlüklü gündüz kamerası da bulunuyor.

Lazer Güdüm Kiti’ye dışa tiryakilik azalacak

ASELSAN, Hava Kuvvetleri Komutanlığının belirlediği ulusal güdümlü cephane ihtiyacına yönelik bünyesindeki kabiliyetleri bir araya getirerek kısa sürede ve düşük maliyetle LGK’yı geliştirdi. Lazer Güdüm Kiti’nin kısaltmasından gelen LGK, Hava Kuvvetlerini zeki cephane alanında dışa bağımlılıktan kurtaracak, büyük stratejik öneme sahip bir proje olup aynı zamanda kanat altından bırakılan klasik bombaları nokta atışı yapan zeki mühimmatlara dönüştürebiliyor.

Benan Özben