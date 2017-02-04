Milli kareteci Alagaş, Başkan Aydın'ı ziyaret etti

SİVAS (AA) – Karate’de Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları bulunan milli sporcu Haldun Alagaş, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret etti.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın, bir program için kente gelen Alagaş’ı makamında kabul etti.

Ziyaretinden dolayı Alagaş’a teşekkür eden Aydın, Sivas’ın huzurlu bir şehir olduğunu belirterek, “Kent Meydanı dünyada sayılı meydanlardan. Aynı zamanda ilimizde güvenlik üst düzeydedir, bunda halkımızın da etkisi büyüktür. Kimse kimseyi rahatsız etmez, istediğiniz saatte huzur içerisinde dışarıda dolaşabilirsiniz.” dedi.

Alagaş ise Sivas’ta bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Ziyarette Haldun Alagaş’ın hocası Sait Uçan da hazır bulundu.