Milli maçın ardından

KONYA (AA) – Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Türkiye ile 2-2 berabere kaldığı maçta, sonucun 2-0 kalmasını dilediğini ancak öyle olmadığını söyledi.

Shevchenko, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta dörtlü savunma sistemiyle oynadıklarını ifade etti.

Bazen savunmada aksaklıklar yaşadıklarını belirten Shevchenko, “İkinci yarı başında oyunda savunmamızda yorgunluklar vardı. Türkiye’de çok iyi hücum oynadı. Buna dayanmamız gerekiyordu. Son 10 dakikaya kadar her şey bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Sonucun 2-0 olmasını dilerdim ama öyle olmadı. Türkiye kanatlardan üstünlük elde etti. Bizim oyuncularda ise yorgunluk hissedildi.” diye konuştu.

Bir basın mensubunun “Emre Mor’u nasıl buluyorsunuz. Durdurmakta zorlandınız mı?” sorusuna Shevchenko, “Emre Mor çok hızlı ve yetenekli bir oyuncu. Onu durdurmak çok zor. Emre’yi durdurmak için savunmamız elinden geleni yaptı.” cevabını verdi.