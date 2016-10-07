Milli maçın ardından

KONYA (AA) – Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Ukrayna ile yaptıkları maçta 2-0 geriye düştükten son oyuncularını, maçı 2-2’ye getirdikleri için kutladığını söyledi.

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç bittiğinden beri ekibiyle ilk yarıyı anlamaya çalıştığını ifade etti.

Oyuncularını yeteri kadar olaylardan uzak tutamadıklarını belirten Terim, “Oyuncularımı baskıdan veya olayların onlara tesirinden kurtaramadık. Ben ona yoruyorum. İlk 45 dakikada, benim hiç böyle bir takımım olmadı. Ne kadar uğraşsak da etkileniyorlar demek ki. Buna rağmen yılmadan devam ettik. 2-2’yi bulduk. 3-2’yi bulabilirdik. Olmadı. 2-0’dan 2-2’ye gelmek iyi ama kendi sahamızda puan kaybetmek kötü. Oyuncularımı maçı geri çevirdikleri için kutluyorum. Bu haftanın sonunu galibiyetle kapatırız inşallah.” diye konuştu.

Terim, oynatmak istediği futbolun bir kısmını ikinci yarı gördüğünü vurgulayarak, “Bir yandan kaybetmemeye, bir yandan da kazanmaya çalışıyoruz. Diğer yandan takım oluşturmaya çalışıyoruz. İyi bir grup geliyor. Bundan emin olabilirsiniz. Sahada basmadık yer bırakmayan, oyunu mümkünse rakip sahada oynayan… Eğer burayı asgari puan kaybıyla geçersek, müthiş bir takım olacak. Bundan şüphem yok.” şeklinde konuştu.

– “Mukavelemde ne var bilmiyorum”

Terim, “Bir gazetecinin sözleşmeniz sızdırıldı. Merak edip sormadınız mı nasıl oldu diye?” sorusuna, “Peki siz sormuyor musunuz, ‘ya arkadaş her maç öncesi illa neden nasıl oluyor’. ‘Hedefiniz, gayeniz ne diye’ siz niye sormuyorsunuz? Benim hayatımda hiç iznim yok. Mukavelemde ne var bilmiyorum. Adana 5 Ocak Stadı’nda imza attım. Yukarıda imza attım, aşağıda maça gittim. Sonradan doldurdular. Kim ne yazdıysa benim haberim yok. Sorabilirsiniz. Ben hayatımda da hiç tazminat almadım. Hiç tazminatta koymadım. Mesele o değil ki. Mesele size sorduğum hiç kimseye olmayan, hiç bir ülkede eşi görülmeyen bu hadiseler maç öncesi olması sizce birer tesadüf mü? Bunu iyi analiz etmek lazım.” cevabını verdi.

– “Kendimi güçlü ve zinde hissediyorum”

Bir basın mensubunun, “Dünya Kupası henüz kariyerinizde yok. Eğer gidemezseniz içinizde ukde olarak kalacak mı? Olası bir durumda milli takımın yarı yolda kalma gibi bir durum olabilir mi?” sorusu üzerine Terim, şunları söyledi:

“Kulübe baktığımızda Şampiyonlar Ligi, bu tarafa baktığımızda Dünya Kupası. Hakikaten birçok şeyimiz var, bu ikisi eksik. Ümit ederim tamamlarız. Şöyle etrafıma bakıyorum. Kendimi çok güçlü ve zinde hissediyorum. Bir de torunum Yaman’a ve annesine söz verdim. Yaman’ın anlayacağı duruma gelmesini istiyorum. Ne olur bilmiyorum açıkçası ama çok iyi anlaştığım 1 yıldır Yıldırım Demirören var. Şu anda şartlar bizi nereye getirir bilmiyorum. Hem de biz daha hiçbir şey kaybetmiş değiliz. Daha kimse yenmedi bizi. Bizim sırtımız henüz yere gelmedi. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek.”