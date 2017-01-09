“Milli Mücadele ve Kazım Karabekir” konulu söyleşi
09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:15
ANKARA (AA) – Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir, Kızılcahamam’daki Çeltikçi Ortaokulu’nda, “Milli Mücadele ve Kazım Karabekir” konulu söyleşiye katıldı.
Okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşide Karabekir, babası ve yakın tarih hakkında bilinmeyen birçok konuda öğrencilere bilgi verdi.
Okul Müdürü Sezai Güler, programın sonunda Karabekir’e katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdoğan Çakmak, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.